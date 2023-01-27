國道一號彰化北上路段車禍 2人輕傷

國道一號中部彰化、台中北上路段今天下午車流量大，下午1點多北上彰化路段還發生2輛自小客車追撞事故，造成二名乘客輕傷，事故雖已排除，但下午仍壅塞，目前彰化及員林北上路段行車速度僅30、40公里。

國道三隊表示，今下午13時40分國道1號北向199.3公里內線車道靠近彰化交流道附近，發生2輛自小客車追撞事故，造成2名乘客輕傷，2名駕駛均無酒駕情形，疑為駕駛變換車道不當，而造成事故，事故發生後，中線車道及內側車道受影響，造成後方回堵約5公里，事故現場於14時12分排除，肇事責任釐清中。