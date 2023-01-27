嫌菜色差讓人丟臉 他糾眾砸鐵板燒店還恐嚇：不用再開了
36歲潘姓男子昨晚9時許招待友人到礁溪某鐵板燒店用餐，認為菜色不如預期，糾集其他4名同夥，徒手砸毀櫃台、擺飾與結帳電腦等物，並對現場負責人出言恫嚇。礁溪分局以車追人，今天中午陸續傳5名犯嫌到案，依聚眾鬥毆等罪移送法辦。
警方調查，4名同夥分別為王男26歲、林男19歲、陳男25歲、黃男32歲，與潘男都自稱從事服務業。潘男說他曾到過該店，認為昨晚用餐品質與想像中有落差，讓他在友人面前丟臉，向蔡姓幹部抱怨未果，才通知其他友人砸店洩憤。
礁溪分局昨晚11時許接到餐廳報案，蔡姓幹部表示，餐點都是依照餐廳固定程序與價位提供，犯嫌除砸店外，還向他嗆聲「你們店不用再開了」，希望警方依法偵辦。
警方調閱、過濾沿線監視器，鎖定潘、王2嫌座車，傳喚2人到案，再由他們指認另外3嫌，今天中午12時陸續到案，依聚眾鬥毆、毀損及恐嚇等罪移送地檢，後續會清查各犯嫌間是否有其他連結或組織犯罪等情形。
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