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影／6旬男摔落30公尺山谷頭破胸痛 急派直升機吊掛送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一行11人的登山團體今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜落30公尺深山谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機今天下午載回送醫急救。

11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷，頭部與四肢多處撕裂傷，消防隊員趕往山區，找到傷者吊掛救到，消防局申請空勤總隊直升機救援。

今天上午10點27分，台中市消防局接獲報案，一行11人團於攀登阿冷山前鋒時，其中1名68歲男登山客因不慎跌倒造成頭部及四肢多處撕裂傷，請求協助，消防局立即派遣第一梯次谷關及和平分隊共2車4人，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊前往救援，再派第二梯次和平及谷關分隊共2車4人，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往協助救援。

第一梯次搜救人員今天下午找到受傷男子，傷者位置摔落落差約30公尺，評估傷者頭部多處撕裂傷出血、胸部劇痛及右大腿腫脹、意識清楚，救護人員清洗傷口、包紮止血、三角巾固定大腿及包紮頭部，並運用藍式擔架，下午往步道搬運，因傷者有嘔吐疑似有腦震盪狀況，同步申請直升機吊掛作業。

今天下午3點55分完成阿冷山前鋒執行傷者吊掛及載送作業，載送至東勢河濱公園後，由東勢消防分隊救護車載往東勢農民醫院治療中。

一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供
一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供
一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供
一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供
一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供
一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜谷重傷，消防隊員救起傷者，吊掛救到，空勤總隊直升機救援。圖／台中市消防局提供

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