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弱勢夫妻「難過年」萌輕生 警及時介入助過難關

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓女子經濟弱勢，長期獨力照顧癱瘓丈夫，春節前夕深感「難過年」，報警求助並吐露輕生意圖，台北市警方獲報介入處理，安撫林女負面情緒，並協助通報、申請社福補助，林女才打消輕生念頭。

據悉，60歲林女及其丈夫52歲羅男膝下無子女，原本已是經濟弱勢家庭，3、4年前羅男意外癱瘓，林女獨自持家之下，經濟、精神壓力增大，甚至無法外出工作，夫妻倆僅能依靠政府補助度日。

今年1月中旬，春節前夕，林女有感「這個年太難過了」，報警吐露要與丈夫同歸於盡的意圖，轄區士林分局社子派出所獲報後立即循線到林女家中查訪，果然發現無助的夫妻檔。

員警安撫林女負面情緒，承諾將協助通報、申請相關補助，林女才打消輕生念頭，後續員警也將個案情形轉介社福團體，由社工追蹤關懷，及時提供必要協助，讓林女夫妻倆安心過年。

警方呼籲，民眾遭遇低潮，瓶頸，可撥打衛福部安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢專線，尋求專業協助，利用社會資源協助自己或親友安度難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

轄區士林分局社子派出所獲報後立即循線到林女家中查訪，果然發現無助的夫妻檔。記者李隆揆／翻攝
轄區士林分局社子派出所獲報後立即循線到林女家中查訪，果然發現無助的夫妻檔。記者李隆揆／翻攝

丈夫

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