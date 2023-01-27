快訊

超狂背景遭起底！星宇航空C位女模父親竟是殯葬業大王

酸內閣改組選前早已定 他分析總統「換湯不換藥」2用意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門新年不平靜…車禍頻傳又田野火警 消防人員疲於奔命

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

長達10天的農曆春節假期，金門似乎不太平靜，除了連日來傳出多起交通事故，今天又陸續有交通事故與火燒埔。位於金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，金門縣消防局獲報趕緊前往灌救，好在搶救及時，燃燒面積初估約10平方公尺，現場無財損及人員受傷。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天上午10時55分許接獲民眾報案，指稱太湖路一段附近有濃煙竄出，指揮中心立即派遣第二大隊金湖分隊各式消防車共計2車4人前往搶救。

消防人員到達現場，發現有田野火警，現場指揮官立即出水搶救，阻斷火勢防止蔓延他處，但因火警發生在太湖路一段附近路旁，吸引不少路過民眾的圍觀，加上東北季風助長火勢，所幸金湖車組第一時間介入處理，人員全力投入搶救下並未致災。

對於火警原因，在場民眾議論紛紛，有人說，應該是有人在抽菸，路過將菸蒂亂彈，才引起火警；也有人猜測，現場停著一輛汽車，且汽車前疑似有一堆物品燃燒，金門向來有拜車的習慣，不知道有無關聯性。詳細火警原因，尚待火調科調查釐清。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋藉此呼籲民眾進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水車等滅火相關設備，務必做到人離火熄，另年節期間如有施放爆竹煙火，應遠離可燃物，並確認無復燃疑慮時方可離開現場。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

位於金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，現場停著1輛汽車，好在未遭波及。圖／金門縣消防局提供
位於金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，現場停著1輛汽車，好在未遭波及。圖／金門縣消防局提供
金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，燃燒面積約10平方公尺。圖／金門縣消防局提供
金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，燃燒面積約10平方公尺。圖／金門縣消防局提供

金門

延伸閱讀

農曆春節金門鳥會帶民眾觀鳥尋獺 親子大呼好好玩

影／畫室連兩年傳出火警 鄰居：堆雜物檢舉也無效

影／疑爆胎！金門1車翻覆大排水溝 驚險翻車畫面曝

台中北區民宅火警 有延燒之虞消防局派5單位救火

相關新聞

報復性消費致酒駕增三成 北市民權西路居十大酒駕路段之冠

酒後駕車屢屢造成嚴重死傷事故，北市警局貫徹「酒駕零容忍」目標，嚴正執法，加強取締酒駕，據統計去年取締酒駕違規計4484件...

金門新年不平靜…車禍頻傳又田野火警 消防人員疲於奔命

長達10天的農曆春節假期，金門似乎不太平靜，除了連日來傳出多起交通事故，今天又陸續有交通事故與火燒埔。位於金湖鎮太湖路一...

11人攀登台中和平山區 68歲山友跌破頭、四肢傷消防隊員吊掛救

一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎跌倒，頭部與四肢多處撕裂傷，消防隊員趕往山區，目前已找...

衰！愛車大過年停白線內慘被刮花 新竹車主懸賞緝兇

好衰！新竹縣有民眾前天大年初四將愛車停在北埔鎮仁愛路旁白線內，準備取車時發現車身右側出現多道刮痕，車子慘遭不明人士「毀容...

影／新北五股昨男子酒駕逆向撞死人 汐警加強取締酒後駕車

新北市五股區昨天發生男子酒後駕車逆向撞死人，汐止警方指出，酒後駕車行為害人害己，且酒駕肇事損害許多無辜的家庭，昨晚在轄內...

初四拜年忘了這件事台中警救援 開車男：電瓶「出事」了

台中市67歲王姓男子25日大年初四開車載家人到親戚家拜年，深夜返程轎車在大肚區華昌街口拋錨，打110向警求援，員警到場發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。