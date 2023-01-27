金門新年不平靜…車禍頻傳又田野火警 消防人員疲於奔命

長達10天的農曆春節假期，金門似乎不太平靜，除了連日來傳出多起交通事故，今天又陸續有交通事故與火燒埔。位於金湖鎮太湖路一段路旁今天上午傳出田野火警，金門縣消防局獲報趕緊前往灌救，好在搶救及時，燃燒面積初估約10平方公尺，現場無財損及人員受傷。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天上午10時55分許接獲民眾報案，指稱太湖路一段附近有濃煙竄出，指揮中心立即派遣第二大隊金湖分隊各式消防車共計2車4人前往搶救。

消防人員到達現場，發現有田野火警，現場指揮官立即出水搶救，阻斷火勢防止蔓延他處，但因火警發生在太湖路一段附近路旁，吸引不少路過民眾的圍觀，加上東北季風助長火勢，所幸金湖車組第一時間介入處理，人員全力投入搶救下並未致災。

對於火警原因，在場民眾議論紛紛，有人說，應該是有人在抽菸，路過將菸蒂亂彈，才引起火警；也有人猜測，現場停著一輛汽車，且汽車前疑似有一堆物品燃燒，金門向來有拜車的習慣，不知道有無關聯性。詳細火警原因，尚待火調科調查釐清。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋藉此呼籲民眾進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水車等滅火相關設備，務必做到人離火熄，另年節期間如有施放爆竹煙火，應遠離可燃物，並確認無復燃疑慮時方可離開現場。

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