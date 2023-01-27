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11人攀登台中和平山區 68歲山友跌破頭、四肢傷消防隊員吊掛救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

空勤總隊直升機。示意圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機。示意圖／空勤總隊提供

一行11人今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎跌倒，頭部與四肢多處撕裂傷，消防隊員趕往山區，目前已找到傷者，吊掛救到，消防局將申請空勤總隊直升機救援。

今天上午10點27分，台中市消防局接獲報案，一行11人團於攀登阿冷山前鋒時，其中1名68歲男登山客因不慎跌倒造成頭部及四肢多處撕裂傷，請求協助，消防局立即派遣第一梯次谷關及和平分隊共2車4人，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊前往救援，再派第二梯次和平及谷關分隊共2車4人，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往協助救援。

第一梯次搜救人員今天下午已找到受傷男子，評估傷者頭部及四肢有多處撕裂傷、意識清楚，頭部多處撕裂傷，出血，胸部劇痛，右大腿腫脹，救護人員清洗他傷口、包紮止血。

因山區不易搬抬下撤，消防局將申請空勤總隊直升機協助吊掛救援中。

直升機 空勤總隊 台中市

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