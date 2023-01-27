衰！愛車大過年停白線內慘被刮花 新竹車主懸賞緝兇

好衰！新竹縣有民眾前天大年初四將愛車停在北埔鎮仁愛路旁白線內，準備取車時發現車身右側出現多道刮痕，車子慘遭不明人士「毀容」，氣到報警並上網發文緝凶，呼籲民眾提供證據若抓到人懸賞給大紅包。警方受理調閱附近監視器畫面，已掌握特定對象，表示將積極查緝涉嫌人到案說明。

一名莊姓女子在「我是新竹縣北埔人」臉書社團發文貼出2張愛車被刮花的慘照，表示自己25日年初四上午10時至傍晚6點30半左右，將車子停在埔尾村仁愛路全家超商對面工地外側（白線內）停車，因取車時發現副駕駛側及右後門還有葉子鈑糟有刮痕。

「相當惡劣的行為！」該名莊姓女子表示，愛車遭到不明人士以利器蓄意破壞，已經報警請當地警方協助處理，也希望若有民眾在這段期間如行車記錄器或家用監視器或者有看到的、有照攝到，能私訊提供當佐證，「有證據抓到人，另賞大大大紅包」。

竹東分局北埔分駐所證實受理民眾報案，副所長簡有成說，車主發現車輛右方有多處不明刮痕，已經向分局北埔分駐所報案車輛遭人毀損，經警方調閱鄰近監視錄影器，已鎖定特定對象，將積極查緝到案說明。