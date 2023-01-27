影／新北五股昨男子酒駕逆向撞死人 汐警加強取締酒後駕車

新北市五股區昨天發生男子酒後駕車逆向撞死人，汐止警方指出，酒後駕車行為害人害己，且酒駕肇事損害許多無辜的家庭，昨晚在轄內重要交通道路加強取締酒後駕車，保護自己及尊重他人的生命安全，讓所有用路人都能平安度過一個好年，避免憾事發生。

新北市五股區新五路陸橋昨天發生21歲李姓男子酒後駕車，逆向迎面撞上汽車，導致無辜汽車駕駛黃姓男子送醫不治，被依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

汐止警方昨晚9時至今天凌晨1時，針對轄內易飲酒處所周邊重要道路規畫路檢勤務定點稽查，過年執法無假期，加強取締酒後駕車，警方指出，今年1月1日至昨天共已取締酒後駕車31件，均依公共危險罪嫌移送法辦。

汐止警分局呼籲，切勿貪圖一時方便違規酒後駕車，酒駕累犯期限已從5年提高至10年，加重罰鍰且公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，年滿18歲的酒駕同車乘客連坐罰處罰金額提高到6000至1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康