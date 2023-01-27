初四拜年忘了這件事台中警救援 開車男：電瓶「出事」了

台中市67歲王姓男子25日大年初四開車載家人到親戚家拜年，深夜返程轎車在大肚區華昌街口拋錨，打110向警求援，員警到場發現是轎車的電瓶沒電，協助為電瓶充電後發動轎車，王姓男子感謝警方協助，並幽默表示「真的是初四電瓶也出事」。

台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長吳茂松、警員廖唯喬獲報到場，報案的王姓男子焦急的說「大年初四車電瓶出事，中途車子故障不動了，現在大過年沒有維修廠，只好拜託警察。」警方研判是電瓶沒電，立刻返所拿來跨接電纜，借用警車的電力，很快就發動男的車子。

男子見轎車發動了，非常感謝警察熱心幫忙，他說，「有你們真好，真的是初四電瓶也出事！不然我可能要等到天亮了。」員警表示，由於會遇到民眾車輛無法發動是電瓶沒電，為了服務民眾，大肚分駐所也會準備電霸以備不時之需，能夠讓民眾順利回家，這點小忙不算什麼。