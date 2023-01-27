高雄OK超商店長兒年初六和店員打起來 驚動警察到場

春節前後天氣冷颼颼，高雄鼓山區一家OK超商，因黃姓大夜班店員怕騎機車受凍，改開車上班，超商股東和店長兒不滿黃將車子大剌剌停店門口，要求將車停他處，雙方起口角肢體衝突，陳列架東西掉滿地，警方獲報到場，雙方互控傷害。

警方調查，位於鼓山區哨船街的一家連鎖OK超商，因30歲黃姓大夜班店員，認為春節冷氣團來襲，騎機車上班太冷，為禦寒改開轎車上班，並將車子直接停在店門口。

超商楊姓股東和趙姓店長的兒子，見黃男將車停在店門口，怕影響生意，要求黃將車子停在他處，雙方起口角爭執，當場在店內打了起來，轄區鼓山警分局新濱派出所警方獲報趕抵。

警方走進超商，問誰報案？黃男站在櫃台告知警方，「我報的警」，並用手指著楊、趙2男說，「他們兩個圍毆我，我這裡受傷，頭受到重擊，他們作勢要打我，還拿球棒，我很害怕」；楊男不甘示弱否認打人說：「誰打你，我也很害怕」。

黃對警方說，兩位都有動手，他們沒受傷，我沒還手，只有防禦，當下喊「我要提告」，楊回「告就告，走啊」。