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高雄OK超商店長兒年初六和店員打起來 驚動警察到場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

春節前後天氣冷颼颼，高雄鼓山區一家OK超商，因黃姓大夜班店員怕騎機車受凍，改開車上班，超商股東和店長兒不滿黃將車子大剌剌停店門口，要求將車停他處，雙方起口角肢體衝突，陳列架東西掉滿地，警方獲報到場，雙方互控傷害。

警方調查，位於鼓山區哨船街的一家連鎖OK超商，因30歲黃姓大夜班店員，認為春節冷氣團來襲，騎機車上班太冷，為禦寒改開轎車上班，並將車子直接停在店門口。

超商楊姓股東和趙姓店長的兒子，見黃男將車停在店門口，怕影響生意，要求黃將車子停在他處，雙方起口角爭執，當場在店內打了起來，轄區鼓山警分局新濱派出所警方獲報趕抵。　

警方走進超商，問誰報案？黃男站在櫃台告知警方，「我報的警」，並用手指著楊、趙2男說，「他們兩個圍毆我，我這裡受傷，頭受到重擊，他們作勢要打我，還拿球棒，我很害怕」；楊男不甘示弱否認打人說：「誰打你，我也很害怕」。

黃對警方說，兩位都有動手，他們沒受傷，我沒還手，只有防禦，當下喊「我要提告」，楊回「告就告，走啊」。

由於黃男頭、頸等處受傷，由救護車送醫治療，趙男則頸部及手受傷，自行前往醫院治療，雙方事後均表示將驗傷提告傷害，警方受理後，將依傷害罪嫌將3人送辦。

高雄鼓山區一家OK超商股東和店長兒不滿大夜班黃姓店員將轎車停店門口，影響生意，要求將車停他處，雙方發生肢體衝突，驚動警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄鼓山區一家OK超商股東和店長兒不滿大夜班黃姓店員將轎車停店門口，影響生意，要求將車停他處，雙方發生肢體衝突，驚動警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄鼓山區一家OK超商店長兒子和股東，年初六不滿大夜班店員（紅圈處）將轎車停店門口影響生意，雙方打起來，陳列架東西掉滿地，驚動警察到場，雙方掛彩互告傷害。記者石秀華／翻攝
高雄鼓山區一家OK超商店長兒子和股東，年初六不滿大夜班店員（紅圈處）將轎車停店門口影響生意，雙方打起來，陳列架東西掉滿地，驚動警察到場，雙方掛彩互告傷害。記者石秀華／翻攝

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