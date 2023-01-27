失智婦迷途 獨居翁新年難過 中和警助返家度難關

新北市中和區失智林姓婦人日前山門散步迷途忘記返家路，中和警分局中原派出所員警獲報將林婦平安送返家，另87歲獨居唐姓男子因患有高血壓，適逢新年無人照顧，中和警分局安平派出所員警夥同里長及社工協助獨居老人好好過新年度過難關。

新北市中和警分局中原派出所本月24日大年初三晚上7時許獲報，在中和區橋和路、板南路口有迷途婦人，員警陳慧宇、薛臥昀、周家宏到場了解，76歲林姓老婦疑似患有失智症，詢問年籍資料均不知所云，自稱出門散步忘回家路，周員遂暖心問候林婦是否有帶任何證件，最終透過林婦身上身分證件查知身分及住在中和區宜安路，與家屬取得聯繫通知家屬至所再陪將林婦安全帶返家，深獲家屬感謝。

中和警分局安平派出所本月25日大年初四接獲安和里長王林阿對通報，里內有獨居老人需要警方協助，原來87歲唐姓男子一人獨居，行動不便且患有高血壓需24小時照護，多年來皆有看護、熱心鄰居協助照顧，但近期看護及鄰居因春節過年期間無法前往幫忙，里長焦急萬分，擔心唐民生活困難。