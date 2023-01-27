國道一號台中彰化現車潮 彰化兩起擦撞事故
春節連假倒數，國道一號台中段上午北上路段就出現車潮，車速僅有20、30公里，近中午員林南下路段也開始車流增加，彰化路段上午有二件擦撞事故，國道三隊提醒，今天下午仍有旅遊車潮，民眾可選擇替代道路通行。
國道三隊表示，國道一號豐原到台中系統北上路段從上午9點多就出現車潮，車速僅20、30公里，彰化南下路段上午9點多因車多，員林南下路段發生一起擦撞事故，10點多彰化北上196公里也發生擦撞事故，造成壅塞，到中午彰化北斗北上路段也開始車流增加，
國道三隊表示，今天台中和彰化路段仍會有旅遊車潮，部分民眾也會提前返鄉收假，預計下午北上路段會較壅塞，民眾可隨時注意路況，改換平面替代道路通行。
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