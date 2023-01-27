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小北夜市土地廟旁商店聚賭 台南警破獲職業賭場逮15人
春節期間，台南市警五分局昨晚查訪可能聚賭場所，在小北觀光夜市內土地廟旁聽聞嘎嘎聲，員警原以為民眾在擲筊，但看廟內並無人祭拜，細聽才發現是一旁無人商店內民眾打牌，今晨率隊取締，當場查獲66歲黃姓負責人及14名賭客以天九牌及麻將賭博，查扣賭資2萬多元等證物。
「不要動！」市警五分局偵查隊長王宥薦今天凌晨0時許率偵查隊、公園派出所10餘名警力前往取締，控制店內負責人及賭客共15人，賭客年齡分布20至70餘歲之間，年輕者以玩天九牌為主，另年長攤商則多玩麻將，嘆道心想春節期間小賭一下，沒想到摸兩把還是被抓了。
台南市警五分局指出，為避免不法分子招攬賭客及祛除民眾沉迷賭博習性，要求轄區各派出所及偵查隊針對可能聚賭場所，自春節前即開始加強查察探訪，今天凌晨調集優勢警力，在小北觀光夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。
警方當場查扣賭資2萬1千餘元、天九牌、麻將及骰子等證物。警詢後將黃姓負責人依賭博罪嫌送辦外，另吳姓賭客等14人則依違反社會秩序維護法各裁罰6千元。
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