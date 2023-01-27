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影／疑爆胎！金門1車翻覆大排水溝 驚險翻車畫面曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名林姓男子駕駛小客車在今天清晨5時55分，於金門縣金城鎮泰仰路近仰峰宮路段經賢聚往山前方向行駛時，疑因爆胎，衝出路邊翻覆大排水溝，駕駛一度受困車內，經消防分隊及時到場救出送醫，身體受有多處擦挫傷，無生命危險。經警方酒測，初步排除酒後駕車行為，詳細肇事原因有待警方釐清。

金門縣消防局在今天上午6時4分接獲報案，指稱金城鎮賢庵里附近有一小客車翻覆於大水溝內，有1人受困車內需要消防車及救護車協助，消防局指揮中心立即派遣金城71及金城91車出勤，由小隊長錢志華率隊前往救援，總計出動救助器材車1輛、救護車1輛，消防人員6名前往救援，該名男子脫困後意識清楚，臉部及四肢多處擦挫傷，送部立金門醫院進行後續處置。

消防人員也透露，抵達現場時，發現一輛小客車翻覆於深約一米之大水溝內，因副駕駛座車側遭撞擊後嚴重潰縮，以致駕駛受困於駕駛座上動彈不得，為把握救援時間，救助人員立即備妥相關穩固車體器材，先行做好穩固車體動作，待車體做好穩固後，立即使用破獲器材破壞車體，將人救出。

這輛小客車毀損嚴重，好在林姓男子僅受輕傷，救助與救護人員配合利用長背板協助人員脫困，該名男子經消防人員通力合作下順利脫困後，進行初步評估及救護處置，所幸男子意識清楚、臉部及四肢多處擦挫傷情形，後交由救護車送往金門醫院做進一步的處置，詳細事故原因待警方調查釐清。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，車禍事故存在許多隱藏的危險，隨著救援觀念的進步，車禍救助現場著重環境安全，穩固車體以減少受困者的傷害。金門縣消防局藉由平時加強車輛脫困救援的。

金城鎮泰仰路附近今天清晨日5時55分發生一起車輛翻覆事故，一名林姓男子駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，導致車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員救援畫面。圖／金門縣消防局提供
金城鎮泰仰路附近今天清晨日5時55分發生一起車輛翻覆事故，一名林姓男子駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，導致車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員救援畫面。圖／金門縣消防局提供
金門一名林姓男子在今天清晨駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員救援畫面。圖／金門縣消防局提供
金門一名林姓男子在今天清晨駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員救援畫面。圖／金門縣消防局提供
金門一名林姓男子在今天清晨駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員動用破壞剪破壞車體救援。圖／金門縣消防局提供
金門一名林姓男子在今天清晨駕駛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑輪胎爆胎，車輛衝出路邊翻覆大排水溝，消防人員動用破壞剪破壞車體救援。圖／金門縣消防局提供

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