影／疑爆胎！金門1車翻覆大排水溝 驚險翻車畫面曝

一名林姓男子駕駛小客車在今天清晨5時55分，於金門縣金城鎮泰仰路近仰峰宮路段經賢聚往山前方向行駛時，疑因爆胎，衝出路邊翻覆大排水溝，駕駛一度受困車內，經消防分隊及時到場救出送醫，身體受有多處擦挫傷，無生命危險。經警方酒測，初步排除酒後駕車行為，詳細肇事原因有待警方釐清。

金門縣消防局在今天上午6時4分接獲報案，指稱金城鎮賢庵里附近有一小客車翻覆於大水溝內，有1人受困車內需要消防車及救護車協助，消防局指揮中心立即派遣金城71及金城91車出勤，由小隊長錢志華率隊前往救援，總計出動救助器材車1輛、救護車1輛，消防人員6名前往救援，該名男子脫困後意識清楚，臉部及四肢多處擦挫傷，送部立金門醫院進行後續處置。

消防人員也透露，抵達現場時，發現一輛小客車翻覆於深約一米之大水溝內，因副駕駛座車側遭撞擊後嚴重潰縮，以致駕駛受困於駕駛座上動彈不得，為把握救援時間，救助人員立即備妥相關穩固車體器材，先行做好穩固車體動作，待車體做好穩固後，立即使用破獲器材破壞車體，將人救出。

這輛小客車毀損嚴重，好在林姓男子僅受輕傷，救助與救護人員配合利用長背板協助人員脫困，該名男子經消防人員通力合作下順利脫困後，進行初步評估及救護處置，所幸男子意識清楚、臉部及四肢多處擦挫傷情形，後交由救護車送往金門醫院做進一步的處置，詳細事故原因待警方調查釐清。