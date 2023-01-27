影／春節擺攤賺近9萬 粗心忘收遭竊 警一小時逮人尋回
新北市施姓女子今年春節期間辛苦擺攤賺近9萬元，昨粗心放機車坐墊上忘收遭竊，板橋警方獲報調閱監視器一小時迅速逮到涉嫌偷錢的吳姓男子，遭竊現金也全數尋回，讓施女感謝不已。警詢後昨依竊盜罪嫌將吳男移送新北地檢署偵辦。
擺攤賣鹹酥雞的施姓女子昨天凌晨3時騎機車到板橋區僑中一街上停車時，順手將裝錢的夾鍵袋放置在旁邊的機車座墊上，停好機車後便直接離開，卻粗心將內裝有8萬9千元夾鍵袋遺留在現場，直到當天下午才發現錢不見，下午5時許至板橋警分局大觀派出所報案。
施女表示，這筆錢是她在春節期間努力經營鹹酥雞的營業額，其中部分款項還要付給商家，心急如焚請求警方協助，憂心春節辛苦多日的心血付諸流水。
大觀派出所員警許躍騰獲悉後立即調閱案發地點監視器，發現該夾鏈袋遭一男子從機車坐墊上拿走，馬上透過相關跡證，辩視出該名男子身分，隨即一小時內火速將涉嫌行竊的吳姓男子（49 歲）通知到案，吳男坦承拿走並將該夾鏈袋裏錢款原封不動全數歸還。
施女見遭竊的營業所得全數追回，感謝員警的全力協助，讓她放下心中大石，可以放心過一個好年了。板橋警分局呼籲，發現拾得物應拿至警察機關或立即報案，勿存有僥倖之心，以免因小失大，誤觸法網。
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