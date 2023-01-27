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寒流來襲不要被太陽騙了！ 彰化61人送醫 2人無呼吸心跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

春節連假進入尾聲，又有一波寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，從昨天傍晚到今天上午8時為止，彰化縣消防局共受理61件救護案件，其中有2人送醫OHCA（到院前無呼吸心跳），雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣這兩件到院無呼吸心跳的案件，分別是一名彰化市68歲男性及溪州鄉75歲女性。

彰化縣昨天白天仍出太陽，但氣溫仍低，但到傍晚以後，氣溫逐漸下滑，今天白天也出現太陽，氣溫也持續下探。由於中央氣氣局預報傍晚以後，氣溫會更低，消防局提醒籲民眾不要以為出現暖暖太陽，就疏忽保暖，尤其是老人家更要注意，以免引發心血管疾病。

彰化縣消防局建議，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

氣溫驟降，彰化縣消防局表示，從昨天上午8時到今天上午8時為止，彰化縣已有2人OHCA。圖／消防局提供
氣溫驟降，彰化縣消防局表示，從昨天上午8時到今天上午8時為止，彰化縣已有2人OHCA。圖／消防局提供

保暖 心血管疾病

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