登山客攀馬博橫斷疑出現肺水腫 空勤直升機出動吊掛救援

花蓮縣消防局今天清晨接獲萬姓登山客求救，指過年期間走馬博橫斷路線，但出現疑似肺水腫現象，請求救援。花蓮縣消防局集結救難人員前往搜救，同步請求空勤協助，由黑鷹直升機吊掛送醫。

萬姓男子今天清晨6時08分走到馬西山三角點前0.5公里處通訊點，打電話求救。他說，參加登山隊，於22日從南投東埔入山，沿中央山脈稜線行走馬博橫斷路線，預計從花蓮中平林道出。途中他的身體出狀況，因此脫隊自己走到通訊點求救，並自訴有呼吸喘、咳嗽等症狀，疑似肺水腫，請求救援。