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登山客攀馬博橫斷疑出現肺水腫 空勤直升機出動吊掛救援
花蓮縣消防局今天清晨接獲萬姓登山客求救，指過年期間走馬博橫斷路線，但出現疑似肺水腫現象，請求救援。花蓮縣消防局集結救難人員前往搜救，同步請求空勤協助，由黑鷹直升機吊掛送醫。
萬姓男子今天清晨6時08分走到馬西山三角點前0.5公里處通訊點，打電話求救。他說，參加登山隊，於22日從南投東埔入山，沿中央山脈稜線行走馬博橫斷路線，預計從花蓮中平林道出。途中他的身體出狀況，因此脫隊自己走到通訊點求救，並自訴有呼吸喘、咳嗽等症狀，疑似肺水腫，請求救援。
消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明說，接獲報案後，立即成立前進指揮所，請求空勤總隊支援直升機救援，也因擔心山區氣候狀況不利飛行，集結地面部隊前往搜救，幸好空勤花蓮駐地仍順利出動直升機，上午9時45分完成吊掛後，送至德興運動場轉送醫院治療。
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