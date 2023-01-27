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中壢直行車與左轉車碰撞 波及「待撞格」衰騎士
有民眾在網路上傳一段車禍影片，只見畫面十字路口中，駕駛轎車欲左轉的邱女與直行的轎車駕駛王男發生碰撞，王男失控衝向路邊撞倒變電箱及於待轉格內的停等的蔡姓女騎士，造成蔡女手腳擦挫傷，所幸送醫後無礙，3人協議過完年後製作筆錄，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。
本月19日晚間11時30分許，邱女於桃園市中華路二段由中壢往桃園方向行駛準備左轉南園二路口時，與由桃園直行往中壢方向行駛於中華路二段的王男發生交通事故，只見2車碰撞後，王男失控於待轉格內準備騎往南園二路的蔡女被車尾掃到後倒地，王男再衝上人行道撞倒變電箱。
警方獲報到場，蔡女手腳擦挫傷，經送醫後已無大礙，因適逢農曆新年前夕，三方當事人協議過完年後再至交通中隊製作相關筆錄資料，駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。
警方提醒，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規。另提醒駕駛人夜間行車請確實開啟車燈、使用方向燈，並遵循行車速度限制，避免事故發生。
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