聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹婦人過年遛狐獴逛商場 狐獴竟暴衝咬傷男路人
春節農曆過節期間，新竹各大賣場、百貨公司都陸續湧現逛街人潮，但有網友在「新竹爆料公社」臉書社團貼文，前天大年初四竟遇上一場驚魂記，家人在大魯閣湳雅廣場逛街時突遭一名婦人飼養的狐獴暴衝咬傷左手，緊急就醫打破傷風預防傷口感染，業者回應已主動關懷傷者，並將加強樓層勸導「寵物不落地」，避免意外。
該名網友在臉書貼文附上診斷證明書，表示他29歲的表哥25日下午在新竹大魯閣湳雅廣場逛街，突然遭到狐獴咬傷，狐獴是一名婦人飼養的寵物，當天雖有牽繩，但狐獴在遙遠的地方突然暴衝、咬傷他表哥的手，咬完後婦人瞥了傷勢，便隨即逃離現場。
該名網友表示，這名婦人在過年期間頻繁帶著狐獴在新竹湳雅大魯閣出現，特別貼出表哥的慘痛經歷，提醒其他人要注意保持距離，特別是孩子以免被咬傷。不少網友看了直呼「離譜」應驗傷提告，也紛紛表示在巨城、大遠百等賣場也看過有人遛狐獴。
大魯閣湳雅廣場回應，事發當時未接獲消費者反映，但看到網路貼文後第一時間向傷者表達關心與慰問。賣場入口都有提醒不開放寵物進入商場內，但基於友善空間理念，接受民眾將寵物放在推車、提籃等固定空間，但不得落地避免影響櫃位與客人。
針對賣場首度出現狐獴咬傷人事件，大魯閣湳雅廣場近日加強樓面營業人員與保全勸導「寵物不落地」，昨天恰好目擊同一名婦人牽著狐獴準備進入賣場逛街，工作人員當下即勸導「寵物不落地」，婦人聽了就牽著狐獴離去，業者強調將持續加強巡視。
新竹Big City遠東巨城購物中心也曾有民眾目睹有人遛狐獴逛大街，大喇喇將狐獴放在地上「炫寵」，飼主還稱狐獴「不會咬人，很溫馴」。業者說明，在購物中心各入口都貼有寵物不落地的標示，並提醒飼主若無寵物推車，務必要抱起寵物不得落地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言