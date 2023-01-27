新竹婦人過年遛狐獴逛商場 狐獴竟暴衝咬傷男路人

春節農曆過節期間，新竹各大賣場、百貨公司都陸續湧現逛街人潮，但有網友在「新竹爆料公社」臉書社團貼文，前天大年初四竟遇上一場驚魂記，家人在大魯閣湳雅廣場逛街時突遭一名婦人飼養的狐獴暴衝咬傷左手，緊急就醫打破傷風預防傷口感染，業者回應已主動關懷傷者，並將加強樓層勸導「寵物不落地」，避免意外。

該名網友在臉書貼文附上診斷證明書，表示他29歲的表哥25日下午在新竹大魯閣湳雅廣場逛街，突然遭到狐獴咬傷，狐獴是一名婦人飼養的寵物，當天雖有牽繩，但狐獴在遙遠的地方突然暴衝、咬傷他表哥的手，咬完後婦人瞥了傷勢，便隨即逃離現場。

該名網友表示，這名婦人在過年期間頻繁帶著狐獴在新竹湳雅大魯閣出現，特別貼出表哥的慘痛經歷，提醒其他人要注意保持距離，特別是孩子以免被咬傷。不少網友看了直呼「離譜」應驗傷提告，也紛紛表示在巨城、大遠百等賣場也看過有人遛狐獴。

大魯閣湳雅廣場回應，事發當時未接獲消費者反映，但看到網路貼文後第一時間向傷者表達關心與慰問。賣場入口都有提醒不開放寵物進入商場內，但基於友善空間理念，接受民眾將寵物放在推車、提籃等固定空間，但不得落地避免影響櫃位與客人。

針對賣場首度出現狐獴咬傷人事件，大魯閣湳雅廣場近日加強樓面營業人員與保全勸導「寵物不落地」，昨天恰好目擊同一名婦人牽著狐獴準備進入賣場逛街，工作人員當下即勸導「寵物不落地」，婦人聽了就牽著狐獴離去，業者強調將持續加強巡視。