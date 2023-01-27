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砸錢養音樂人 輕熟女論及婚嫁借出千萬才知是騙局

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正一警分局忠孝西路派出所，日前接獲吳姓女子報案，她在交友網站認識李姓男子，對方自稱音樂人，和吳女網戀求婚後陸續借了上千萬元，最後卻避不見面，吳女才驚覺詐騙，警方擴大調閱監視器分析、比對，將李姓犯嫌拘提到案，全案依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

吳姓女子報案指出，去年1月間在交友網站認識李嫌，李嫌自稱是音樂人，並對吳女甜言蜜語，還誇誇其談遠大的音樂事業前景，雙方相談甚歡，吳女很快就墜入愛河。

李嫌見愛情攻勢奏效，開始以擴大承攬音樂商案資金不足等理由向吳女借錢，李嫌為博取吳女信任，更加碼向吳女求婚，讓吳女深信彼此就是論及婚嫁的男女朋友。

李嫌在交往的短短1年時間，陸陸續續以各種理由向吳女借錢超過30次，金額達上千萬元，直到今年初李嫌發現吳女已無力再借錢，就開始搞失蹤避不見面，沉浸在粉紅泡泡的吳女一直聯絡不到人才驚醒，發現這一切都只是騙局。

中正一分局偵查隊聯合忠孝西路派出所、忠孝東路派出所組成專案小組，透過吳女指認及擴大調閱周邊監視器，確認李嫌身分並掌握行蹤後，火速持拘票、搜索票在市府轉運站埋伏，見李嫌一下車即上前拘提並帶往桃園的租屋處搜索後依法移送。

李姓男子自稱音樂人，和吳女網戀求婚後陸續借了上千萬元，最後卻避不見面，警方擴大調閱監視器分析、比對，將李姓犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子自稱音樂人，和吳女網戀求婚後陸續借了上千萬元，最後卻避不見面，警方擴大調閱監視器分析、比對，將李姓犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子自稱音樂人，和吳女網戀求婚後陸續借了上千萬元，最後卻避不見面，警方到李男桃園住處搜索，全案依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子自稱音樂人，和吳女網戀求婚後陸續借了上千萬元，最後卻避不見面，警方到李男桃園住處搜索，全案依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝

監視器 詐騙 交友軟體 網戀

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