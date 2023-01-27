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課業、訓練壓力大少女過年上演逃家記 鐵警鷹眼找到人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名14歲少女在台北就讀國中並參加壘球隊，因課業、球隊訓練壓力大，年初四與學姊假裝搭火車北返，卻中途在礁溪下車，再搭區間車、計程車輾轉回花蓮親人家躲藏，過程還變裝，仍躲不過鐵路警察鷹眼，抽絲剝繭過濾監視器畫面找到人，結束這場「過年逃家記」。

少女的父親25日晚間在臉書協尋，同時向鐵路警察局玉里派出所求助，表示她的女兒和同校學姊同行，從花蓮火車站搭台鐵第175車次返回台北，後來卻接到學校通知表示人沒有回校，因為兩人都沒有帶行動電話，聯繫不上，擔心兩名少女出意外。

鐵路警察局花蓮分局長張天賜立即要求轄區各所調閱列車停靠車站月台、站區及周邊監視器畫面，全力尋找少女下落，

時值春節連假，各車站進出人潮相當多，鐵路警察繃緊神經緊盯螢幕，不放過任何一個可疑的畫面。一名員警在監視器細心發現，礁溪車站有兩人出站，隨身行李和少女很像，但穿著的衣服卻不一樣。員警將截圖傳給少女家人，確認就是她。

根據現場監視器畫面，少女因為怕被發現，刻意在車上變裝後出站，在附近逗留約20分鐘，再進入礁溪車站，買了兩張到花蓮的區間車票，隨後搭乘台鐵第4182次區間車，卻又提前在蘇澳新站下車，再轉乘排班計程車離開。

鐵路警察以車追人，找到計程車司機，取得行車記錄器畫面，循線在少女位於花蓮市區的親戚家中找到她們，並聯繫家人將人帶回，原本焦急不已的家人看到寶貝女兒，終於放下心，激動感謝鐵路警察協助。

少女坦言，因為要兼顧課業和球隊訓練，壓力非常大，面臨要返回學校訓練，想要逃避，才想到這齣「逃家記」。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，如遇有親友乘車後走失或需要協助的情況，可撥打110報案電話或到車站派出所，讓處理人員能在第一時間掌握情況，互相通報聯繫，以利最快時間為民眾解決問題與困難。

花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，仍被花蓮鐵警尋獲，助她們平安回家。記者王燕華／翻攝
花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，仍被花蓮鐵警尋獲，助她們平安回家。記者王燕華／翻攝
花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，過程中還精心變裝。記者王燕華／翻攝
花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，過程中還精心變裝。記者王燕華／翻攝
花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，過程中還精心變裝。記者王燕華／翻攝
花蓮兩名少女因為覺得課業、訓練壓力大，逃避返校，策畫逃家記，過程中還精心變裝。記者王燕華／翻攝

警察 花蓮 監視器 台鐵

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