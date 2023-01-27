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高雄行人半夜闖紅燈過馬路 衰駕駛將他撞飛頭傷腳骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台灣被外媒諷是「行人地獄」，警方年節前強勢取締汽機車未禮讓行人，但高雄一名行人卻「反其道而行」，今晨近3時許，在三民區一處路口闖紅燈過馬路，慘遭轎車撞飛，因頭部受傷、腳骨折，當場倒地不起，送醫開刀後，幸無生命危險。

警方指出，駕駛轎車的35歲林姓男子，今天凌晨2時55分許，駕車行經三民區民族一路與承德街口，因天色灰暗，未看到一名中年男子赤腳徒步闖紅燈，穿越馬路，當場將行人撞飛。

受傷的男子整個人趴在地上動也不動，警消獲報到場，救護員見男子頭受傷、腳骨折，緊急將他送醫急救。

林男告知警方，被撞傷的男子當時闖紅燈，且走路緩慢，疑有喝酒，一時未注意才撞上對方；警方對林施以酒測，無酒駕情形。

受傷男子送醫後，緊急送開刀房，術後狀況良好，經抽血無酒精反應，由於男子身上未帶證件，暫時無法查出身分，警方將待他清醒後，製作車禍筆錄，釐清肇責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一名中年男子今晨赤腳徒步闖紅燈，走在三民區民族路和承德路口時，被路過轎車撞飛受傷，救護人員準備擔架將他送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名中年男子今晨赤腳徒步闖紅燈，走在三民區民族路和承德路口時，被路過轎車撞飛受傷，救護人員準備擔架將他送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名中年男子今晨赤腳徒步闖紅燈，走在三民區民族路和承德路口，穿越馬路時，當場被轎車撞飛，倒地不起，救護人員查看傷勢。記者石秀華／翻攝
高雄一名中年男子今晨赤腳徒步闖紅燈，走在三民區民族路和承德路口，穿越馬路時，當場被轎車撞飛，倒地不起，救護人員查看傷勢。記者石秀華／翻攝

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