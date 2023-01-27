快訊

新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

外傘頂洲5艘保麗龍船出海釣魚翻覆 5釣客幸運獲救

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

昨天為大年初五開工日，5名釣客昨天凌晨冒著風浪，分駕5艘保麗龍船出海，準備在靠近外傘頂洲一帶海釣，因從大年初三起連續幾天風浪變強，氣溫下降，但這批熱愛垂釣的釣客仍依例初五「開工」，不料，小船難擋風浪，5船全數翻覆，5人均落海，幸有漁民援救或自行游上沙洲，失縱的1人也由海巡署出動海船和直升機，幸運救回。

昨天凌晨4時，海巡署中部分署接獲民眾118報案，指位於雲林縣台子村漁港外海4海浬處，有5艘俗稱「波特船」的保麗龍船，從嘉義型厝的岸際下水，出海垂釣，因不堪強風巨浪打擊均翻覆，5名穿有救生衣的船員落海待援。

海巡署雲嘉第5巡防區指揮部馬上成立應變中心，並通報內政部空中勤務總隊、第4岸巡隊、艦隊分署布袋第13海巡隊等單位及周邊漁船趕往報案所指的海域展開搜救，因當時天暗，搜救人員從海域分頭密集式搜索，也出動無人機從空中探尋。

在搜過程中，其中兩名船員由鄰近的漁船發現將兩人救起，另有2名船員因穿救生衣，加上他們位置靠近外傘頂洲，即奮力自行爬上沙洲，待清晨天亮再由空偵機以吊掛方式救回台中清泉崗。

4人陸續獲救後，僅失蹤1人，第四岸巡隊即派出UAV無人機趕赴現場海域擴大搜索範圍，並於昨天上午9時，由黑鷹直升機尋獲最後1名落海人員，經從海上救起後意識仍很 清楚，但仍送嘉義榮民醫院觀察，生命跡象穩定，經約5個多小時搜救，5人全數獲救，順利完成救援任務。

海巡署中部分署指出，保麗龍船或波特船均屬於浮具，並非漁船，只要非自港口進出，屬於娛樂性質，並無違反法規之虞。至於水域遊憩不須向海巡單位申請，漁港的主管機關也並非海巡單位，如果有漁港活動或特殊申請進出港，民眾會向主管機關申請後，副本再給海巡單位。

中部分署指出，這兩天的天候大致為6、7級至9級風、浪高約4公尺，昨天這起翻船事件可能被突起的大浪一次打翻5船，呼籲如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事急需協助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，以保障生命安全。

5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回，海巡人員了解被救起船員當時情況。記者蔡維斌／翻攝
5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回，海巡人員了解被救起船員當時情況。記者蔡維斌／翻攝
5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回。記者蔡維斌／翻攝
5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回。記者蔡維斌／翻攝
5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回，海巡人員給救起的船員食物和水補充體力。記者蔡維斌／翻攝
5艘保麗龍船出海釣魚翻覆，幸全數被救回，海巡人員給救起的船員食物和水補充體力。記者蔡維斌／翻攝

海巡署 保麗龍 黑鷹直升機

延伸閱讀

嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

美軍運輸艦接近本島？海巡署：假訊息

雲林外海5艘波特船翻覆 海巡救起落海5人

苗栗通霄漁港外海竹筏翻覆 空勤直升機救回落海2人

相關新聞

北市中山大樓今早竄火警消撲救 20分鐘滅火

台北市中山區一棟大樓今早突然起火，警消獲報派員撲救，20分鐘撲滅火勢，現場無人傷亡，將進一步釐清起火原因。

外傘頂洲5艘保麗龍船出海釣魚翻覆 5釣客幸運獲救

昨天為大年初五開工日，5名釣客昨天凌晨冒著風浪，分駕5艘保麗龍船出海，準備在靠近外傘頂洲一帶海釣，因從大年初三起連續幾天...

大年初六台中傳憾事 老夫妻疑在家服藥命危搶救中

今天是大年初六，台中市東區一處民宅卻驚傳憾事，一對高齡7、80歲的老夫妻疑似在家服用藥物失去意識，警消獲報到場發現2人已...

高雄里長父親家半夜失火 火舌照夜空燒2層樓波及3鄰

高雄鼓山區九如四路一棟老舊透天民宅，大年初六凌晨疑電線走火，突傳火警，風勢助長下，大火竄燒，照亮夜空；失火處是平和里長陳...

過年返鄉高雄愛車疑遭竊 警陪他在這裡找到了

高雄28歲陳姓男子，日前返鄉過年，機車停放路邊，一周後回到高雄住處，在印象中的停車格找不到機車，驚慌以為機車失竊，緊急報...

抓山老鼠 尋味、聽聲看裝扮

今年學測國寫知性題，要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題寫文章；實際上，花草樹木的香氣，不僅可以連結記憶，也可幫助執法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。