外傘頂洲5艘保麗龍船出海釣魚翻覆 5釣客幸運獲救
昨天為大年初五開工日，5名釣客昨天凌晨冒著風浪，分駕5艘保麗龍船出海，準備在靠近外傘頂洲一帶海釣，因從大年初三起連續幾天風浪變強，氣溫下降，但這批熱愛垂釣的釣客仍依例初五「開工」，不料，小船難擋風浪，5船全數翻覆，5人均落海，幸有漁民援救或自行游上沙洲，失縱的1人也由海巡署出動海船和直升機，幸運救回。
昨天凌晨4時，海巡署中部分署接獲民眾118報案，指位於雲林縣台子村漁港外海4海浬處，有5艘俗稱「波特船」的保麗龍船，從嘉義型厝的岸際下水，出海垂釣，因不堪強風巨浪打擊均翻覆，5名穿有救生衣的船員落海待援。
海巡署雲嘉第5巡防區指揮部馬上成立應變中心，並通報內政部空中勤務總隊、第4岸巡隊、艦隊分署布袋第13海巡隊等單位及周邊漁船趕往報案所指的海域展開搜救，因當時天暗，搜救人員從海域分頭密集式搜索，也出動無人機從空中探尋。
在搜過程中，其中兩名船員由鄰近的漁船發現將兩人救起，另有2名船員因穿救生衣，加上他們位置靠近外傘頂洲，即奮力自行爬上沙洲，待清晨天亮再由空偵機以吊掛方式救回台中清泉崗。
4人陸續獲救後，僅失蹤1人，第四岸巡隊即派出UAV無人機趕赴現場海域擴大搜索範圍，並於昨天上午9時，由黑鷹直升機尋獲最後1名落海人員，經從海上救起後意識仍很 清楚，但仍送嘉義榮民醫院觀察，生命跡象穩定，經約5個多小時搜救，5人全數獲救，順利完成救援任務。
海巡署中部分署指出，保麗龍船或波特船均屬於浮具，並非漁船，只要非自港口進出，屬於娛樂性質，並無違反法規之虞。至於水域遊憩不須向海巡單位申請，漁港的主管機關也並非海巡單位，如果有漁港活動或特殊申請進出港，民眾會向主管機關申請後，副本再給海巡單位。
中部分署指出，這兩天的天候大致為6、7級至9級風、浪高約4公尺，昨天這起翻船事件可能被突起的大浪一次打翻5船，呼籲如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事急需協助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，以保障生命安全。
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