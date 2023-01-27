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高雄里長父親家半夜失火 火舌照夜空燒2層樓波及3鄰
高雄鼓山區九如四路一棟老舊透天民宅，大年初六凌晨疑電線走火，突傳火警，風勢助長下，大火竄燒，照亮夜空；失火處是平和里長陳玉芳父親家，陳住家離約百公尺，陳趕到場關切，幸獨居父親已及時逃出，火勢撲滅後，燒毀2、3樓，波及3鄰居鐵皮屋，無人受傷。
高市鼓山區平和里長陳玉芳，家住九如四路711巷，和獨居父親相隔約百公尺遠，今天凌晨4時20分許，陳的父親3樓老舊透天住家突然傳出火警，火勢在風勢助長下，一發不可收拾。
陳玉芳在睡夢中獲知父親家起火驚醒，奪門跑到現場關切，所幸陳父已及時逃出，消防員獲報出動12車24人馳援。
陳的父親見住家被大火吞噬，場面危及，急得在現場說：「水怎麼沒噴，夭壽啊，怎麼沒水」，消防員在現場佈水線，等台電人員斷電後射水搶救，火勢約在半小時後順利撲滅。
陳的父親住家2、3樓燒毀，波及3戶鄰居鐵皮屋及屋內天花板，所幸無人受傷、陳指出，疑屋內電線走火傳出火警，財物損失尚難估計，詳細起火原因由消防局火調科人員調查中。
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