警被毒駕撞死後...彰化縣3天取締交通違規4575件 超速占八成

彰化警察分局快官派出所警員高偉倫23日大年初二清晨，服完勤騎機車返租處途中等紅綠燈時，遭毒駕的吳姓男子高速衝撞致死，為宣示防制車禍事故發生，彰化縣警察局從24日起到26日起，針對全縣上百處易肇事及違規路口、路段，展開交通大執法，共取締4575件違規，其中超速就占了3532件，接近8成。

彰化縣近年車禍居高不下，甚至不減反增，依交通部道安會報統計，彰化縣今年1到10月的交通事故是2萬0030件，比前年同期增加1940件，在30日內死亡人數共212人，比前年同期增加49人，高出約1成，死亡人數在各縣市僅次於人口超過400萬人的新北市，彰化縣也成為交通部列管輔導縣市。

若以彰化縣警察局統計，去年2022年1至12月A1（24小時死亡）車禍統計共147人，比前年2021年的115人增加32人，肇事路段以芳苑、溪湖、鹿港地區等沿海與空曠地區較多，肇事原因以自撞、高齡者及機車族較多，主要是分心、分神未注意車前狀況，及未依路口號誌停讓最多。

經交通部列管及彰化警方加強執法以後，從去年下半年起，彰化縣車禍死亡案件有下降趨勢，沒想到在春節連假期間的大年初二，先是上午發生彰化警分局警員高偉倫被毒駕的吳姓男子涉嫌撞死，下午則是台中市陳姓男子駕車載著妻小途經彰化縣美港公路與中華路958巷口疑自撞路燈桿，陳送醫不治，六個月大歲幼兒昏迷，都受到社會矚目。

彰化縣剛上任的警察局長張國雄在視察交通隊時，即宣示將交通整頓列為重點，接連事禍事故發生後，警方自1月24日起連續3日在彰化縣重要道路及易肇事路口（段）規劃「同步大執法」，強力取締闖紅燈、超速等重大違規，除固定桿測速37處，手持移動測速48處外，並有員警在路口攔查及取締，統計3天來，共取締違規案件4575件，其中闖紅燈458件、超速3,532件（其中嚴重超速40公里以上，64件）及其他違規585件。