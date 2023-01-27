快訊

開壓歲錢專戶存基金 陪孩子學操盤和聰明消費

日本數百間學校收炸彈威脅！嫌犯揚言放「逾330個炸彈」

警被毒駕撞死後...彰化縣3天取締交通違規4575件 超速占八成

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警察分局快官派出所警員高偉倫23日大年初二清晨，服完勤騎機車返租處途中等紅綠燈時，遭毒駕的吳姓男子高速衝撞致死，為宣示防制車禍事故發生，彰化縣警察局從24日起到26日起，針對全縣上百處易肇事及違規路口、路段，展開交通大執法，共取締4575件違規，其中超速就占了3532件，接近8成。

彰化縣近年車禍居高不下，甚至不減反增，依交通部道安會報統計，彰化縣今年1到10月的交通事故是2萬0030件，比前年同期增加1940件，在30日內死亡人數共212人，比前年同期增加49人，高出約1成，死亡人數在各縣市僅次於人口超過400萬人的新北市，彰化縣也成為交通部列管輔導縣市。

若以彰化縣警察局統計，去年2022年1至12月A1（24小時死亡）車禍統計共147人，比前年2021年的115人增加32人，肇事路段以芳苑、溪湖、鹿港地區等沿海與空曠地區較多，肇事原因以自撞、高齡者及機車族較多，主要是分心、分神未注意車前狀況，及未依路口號誌停讓最多。

經交通部列管及彰化警方加強執法以後，從去年下半年起，彰化縣車禍死亡案件有下降趨勢，沒想到在春節連假期間的大年初二，先是上午發生彰化警分局警員高偉倫被毒駕的吳姓男子涉嫌撞死，下午則是台中市陳姓男子駕車載著妻小途經彰化縣美港公路與中華路958巷口疑自撞路燈桿，陳送醫不治，六個月大歲幼兒昏迷，都受到社會矚目。

彰化縣剛上任的警察局長張國雄在視察交通隊時，即宣示將交通整頓列為重點，接連事禍事故發生後，警方自1月24日起連續3日在彰化縣重要道路及易肇事路口（段）規劃「同步大執法」，強力取締闖紅燈、超速等重大違規，除固定桿測速37處，手持移動測速48處外，並有員警在路口攔查及取締，統計3天來，共取締違規案件4575件，其中闖紅燈458件、超速3,532件（其中嚴重超速40公里以上，64件）及其他違規585件。

縣警局強調，執法無假期、重大違規零容忍，嚴格執法，捍衛人民生命安全，警察局長張國雄說到做到，尤其闖紅燈及超速逞快是造成重大車禍主因，將持續列為交通執法重點。

彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供
彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供
彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供
彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供
彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供
彰化警分局快官派出警員高偉倫大年初二被毒駕者撞死，彰化警方連續3天交通大執法，共取締4575件違規。圖／彰化警察局提供

警察 車禍

延伸閱讀

彰化警遭毒駕男撞死 警政署長高雄慰問家屬誓言追公道

影／彰29歲警員下班疑遭毒駕撞死 王惠美今南下捻香慰問

彰警遭毒駕追撞喪命 法務部：不讓家屬再流下悲痛眼淚

29歲警遭撞飛殞命 彰警今起布百點取締闖紅燈、超速

相關新聞

北市中山大樓今早竄火警消撲救 20分鐘滅火

台北市中山區一棟大樓今早突然起火，警消獲報派員撲救，20分鐘撲滅火勢，現場無人傷亡，將進一步釐清起火原因。

警被毒駕撞死後...彰化縣3天取締交通違規4575件 超速占八成

彰化警察分局快官派出所警員高偉倫23日大年初二清晨，服完勤騎機車返租處途中等紅綠燈時，遭毒駕的吳姓男子高速衝撞致死，為宣...

過年返鄉高雄愛車疑遭竊 警陪他在這裡找到了

高雄28歲陳姓男子，日前返鄉過年，機車停放路邊，一周後回到高雄住處，在印象中的停車格找不到機車，驚慌以為機車失竊，緊急報...

抓山老鼠 尋味、聽聲看裝扮

今年學測國寫知性題，要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題寫文章；實際上，花草樹木的香氣，不僅可以連結記憶，也可幫助執法人...

學者：酒精成癮需治療 警：累犯怕入監

酒駕新制加重罰則實施近10個月，嘉義縣、市警方從取締酒駕與查獲累犯的件數中發現，酒駕違規行為仍頻繁，究竟公布累犯照片是否...

檢舉盜伐 獎金提高到500萬

山老鼠盜伐珍貴林木，破壞生態自然資源，農委會公告修正森林保護辦法，將檢舉盜伐的最高獎金，由原本的300萬元提高到500萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。