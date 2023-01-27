過年返鄉高雄愛車疑遭竊 警陪他在這裡找到了

高雄28歲陳姓男子，日前返鄉過年，機車停放路邊，一周後回到高雄住處，在印象中的停車格找不到機車，驚慌以為機車失竊，緊急報案後才想起機車沒有停在老位置，在距離約500公尺的麥當勞前找到愛車，幸烏龍一場。

仁武分局大華派出所25日接獲報案，28歲陳姓男子稱，自己一周前將機車停放鳥松區住家附近，山水路的路邊停車格，當日回原處取車，卻四處找不到愛車，懷疑遭竊，請求警方協助。

警方依陳男車牌查找，確認他的機車並無拖吊紀錄，鑰匙也在陳男身上，未遭有心人士取走，研判機車遭竊機率不大，續追問陳男最近一次使用機車的時機，陳男才猛然驚呼「我想起來了！車停在麥當勞前面！」

員警隨即載陳男到麥當勞，在與山水路停車格相距約500公尺處，順利找回陳男愛車。

陳男向警方表示，自己一周前將車停在麥當勞鳥松店，返鄉過年，回來卻一時忘記機車停放位置，誤以為失竊，所幸只是烏龍一場，感謝警方耐心協助。