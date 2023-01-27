宜蘭半夜巨響 門窗、家具炸飛4傷

宜蘭縣一處社區深夜氣爆，溫姓老翁等四人受傷送醫，數棟民宅門窗炸毀，還有家具飛出，現場一片混亂。記者陳敬丰／攝影 宜蘭縣溫姓老翁住家前天深夜氣爆，波及十多戶，溫與三名住戶受傷被送醫，最年輕是一名一歲男童，無生命危險。數棟民宅門窗炸毀，還有家具飛出，現場一片混亂，消防局初判熱水器瓦斯桶連接管破損致瓦斯外洩釀禍。

宜蘭市東港路一處社區前晚近十一點傳出爆炸聲，氣爆戶屋主是獨居九十五歲溫姓老翁，全身多處燒燙傷，消防隊趕抵撲滅火勢將他送醫，住院救治；一名男子、一名女子及一名一歲男童分受擦傷或撕裂傷被送醫，兩名住戶自行就醫，經包紮治療後無大礙，均已出院。

溫住處氣爆後起火，隔壁兩戶、背側三戶、對街兩戶及相隔防火巷旁兩戶被爆炸波及，受損最嚴重，不少門窗脫落，玻璃碎裂，雜物、家具散落，宛如廢墟。

受傷男童父親說，聽見嘶嘶聲，以為有人沒關瓦斯，不久發生氣爆，孩子受傷送醫，廚房也都毀損；一名老翁說，半夜突然聽見巨響，不是地震，像爆炸，讓他回想起八二三砲戰；一名婦人說，當時不在家，趕回傻眼，自家及鄰居的門都都炸掉了。

消防局火災調查科昨上午調查現場，初判溫住處的熱水器瓦斯桶連接管漏氣。