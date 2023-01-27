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酒駕累犯公布照片 縣市不同調

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明李宗祐林伯驊／嘉義報導

高雄市酒駕累犯公布名單照片，皆是取締現場的畫面。圖／翻攝自高市交通局網頁
高雄市酒駕累犯公布名單照片，皆是取締現場的畫面。圖／翻攝自高市交通局網頁
酒駕新制10年內兩度酒駕者公布照片，卻出現縣市不同調的做法，六都是讓嫌犯吹酒測、叼菸模樣畢露，但嘉義等縣市卻是黑白舊證件照，難以辨識，有被害家屬痛批，對酒駕者毫無嚇阻作用。嘉義區監理所表示，正協調警方提供取締照，春節過後，累犯改用近照。

嘉義區監理所去年陸續公布嘉縣市的酒駕累犯逾40人，名單清一色是辦證件用的大頭照，以黑白照片占多數，還有泛黃照片，甚至標註「處罰機關未能取得違規駕駛人之可辨識照片者」，遭到外界質疑，公布照片是否交差用？

反觀台北、高雄、台南等六都，交通局所的發布照片，幾乎每名酒駕者都是口罩拉到下巴，明顯剛吹完酒測，有的正含著酒測器，甚至有人叼著菸，呈現最真實模樣。

嘉義區監理所公布酒駕及拒測累犯名單，照片以證件照為主，甚至出現缺照片及舊證件照片。圖／翻攝自嘉義區監理所網頁
嘉義區監理所公布酒駕及拒測累犯名單，照片以證件照為主，甚至出現缺照片及舊證件照片。圖／翻攝自嘉義區監理所網頁

不過，嘉義縣、市警局交通隊都表示，執行酒測勤務經常在夜間，取締照片清晰度恐不足，且涉及刑法公共危險罪範疇，還有偵查不公開相關規定，因此去年1月公路總局開道路交通管理處罰條例修法施行前的協商會議，警政署建議監理單位透過戶役政或車籍系統，公布酒駕累犯當初所繳的證件資料。

「無法辨識的照片，嚇阻不了」，一名遭酒駕撞死兒子的家屬怒批警方選擇性公布的作法；基層員警也說，非3個月內近照，與本人現況差很多，又只公布在監理所站的網站，未普及媒體報導，警惕遏阻效力不大。

是否有偵查不公開疑慮？律師葛光輝說，有道路交通管理處罰條例的依據，執法機關應有職權能提供照片，和偵查程序無關，勿將偵查不公開範圍過於擴張。一名曾任發言人的檢察官認為，即使偵查階段，認為有公共利益維護的必要等理由，也可揭露資訊。

這名檢察官還說，六都提供照片和公布照片的警察局、交通局，都是同一個市長，橫向聯繫便利，反之，縣市公布機關為監理所，隸屬公路總局，和地方警局溝通卡卡的，最大原因恐怕是兩單位「老闆不同」造成。

嘉義區監理所指出，若警察單位移送案件時，未提供違規人照片，監理單位僅會有違規人考照的證件照，正積極協調轄區雲林、嘉義縣市警察局，依取締時蒐證錄影、照片，來提供違規人畫面，以達嚇阻效果。

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