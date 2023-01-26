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高雄燈會開幕2男場外開打嚇哭孩童 網酸：2年VS4個月

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄燈會首次移師蓮池潭舉行，今晚璀璨登場，但場外精彩度不遑多讓！一名年輕男子騎單車上人行道，「Ａ」到嬰兒車，路過男子出言制止，騎士卻飆國罵，2男當街打起來，還拿他人安全帽互K，影片PO網引熱議；網友歪樓指安全帽很無辜，因年長男看似完勝，網友以兵役話題諷「2年VS4個月」。

一名呂姓男網友在臉書社團「爆怨公社」貼文，指現在的小孩素質真他X的差 ，自行車騎上人行道還理直氣壯的，都不擔心別人還有小孩的，他只是剛好經過，因他在嬰兒車前面擋他們靠近，怕波及到幼兒，可能屁孩沒注意到他們A到他們了，還飆國駡。

貼文還附上3段影片，只見矮壯的年長男子和單車男扭打時，路旁被一名婦人牽著孩童嚇哭，2男當街打了起來，順手拿起他人機車上的安全帽助陣互K，貼文一出，引發網友紛紛蓋樓熱議。

有網友指「猩猩揍猴子」「蓮池潭現在一堆猴子啊何必去壽山動物園看動物」、「猴子聚集地」、「猴子又在耍猴戲」、「猴子越級幹牛魔王」。

有網友則認為「肯定是小鬼開嗆對方，現在的屁孩本事不大，口氣確比誰都兇」；有網友看熱鬧地說，「下好離手，賠率1:3」、「輕量級VS中量級，越級挑戰失敗」、「打贏進法院、打輸進醫院」。

有網友則心疼安全帽說，「不可以拿別人的安全帽打架」、「無辜的安全帽」、「安全帽記得還人家」、「旁邊的安全帽好雖（衰）」。

有網友則以2人勝負狀況拿兵役話題調侃指，「大叔完勝」、「2年VS4個月」、「改一年是對的」。

轄區左營警分局警方指出，今晚6時46分許，接獲民眾報案，指翠華路和崇德路上有2人徒手打架發生糾紛，但警方趕赴現場時，雙方均已離去，目前不清楚衝突原因，呼籲當事人可就近向派出所報案及說明。

高雄燈會今晚蓮池潭開幕，2名男子在場外人行道上開打，嚇哭路過孩童。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
高雄燈會今晚蓮池潭開幕，2名男子在場外人行道上開打，嚇哭路過孩童。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
高雄燈會今晚蓮池潭開幕，1名單車男騎上人行道，A到嬰兒車，和路過男子發生口角衝突，雙方當街打了起來，還就地拿起他人安全帽互K。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
高雄燈會今晚蓮池潭開幕，1名單車男騎上人行道，A到嬰兒車，和路過男子發生口角衝突，雙方當街打了起來，還就地拿起他人安全帽互K。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
高雄燈會今晚蓮池潭開幕，1名單車男騎上人行道，A到嬰兒車，和路過男子發生口角衝突，雙方當街打了起來。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
高雄燈會今晚蓮池潭開幕，1名單車男騎上人行道，A到嬰兒車，和路過男子發生口角衝突，雙方當街打了起來。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」

安全帽 猴子

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