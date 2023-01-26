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台中民宅大火1人無呼吸心跳 屋主：返家才知起火難滅火 只好先救狗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區篤行路的民宅在今晚7點多傳出火警，起火戶是一樓磚造建物，二樓加蓋的倉庫起火，鄰居90歲獨居婦人被救出時已無呼吸心跳，另二名住戶被救出，住戶說，他當時不在屋內，衝回家時已無法自行滅火，只好先救養在一樓的狗。

台中市消防局勤指中心在今晚7時40分獲報，北區篤行路335巷內有民宅大火，建築物是地上2樓磚構造建物，冒出火勢濃煙，消防人員布署水線救出受困3人，火勢晚上8點46分控制。

獲救70歲男子意識清楚，不需送醫，57歲男子意識清楚，不需送醫，起火點隔壁住戶90歲莊姓婦人獨居，被救出時已倒在4樓房內，無呼吸心跳，家人正趕到醫院中。

林姓屋主說，他當時外出，被朋友告知房子起火，趕到家時，二樓加蓋的倉庫火勢大，他想撲滅卻無法靠近，只好先救養在一樓的狗；附近鄰居說，該屋去年也曾發生火警，懷疑屋主在屋內燒東西，林姓屋主說，去年火警是電線起火，他懷疑這次也是，他今晚不在家，沒在屋內燒東西，起火原因由消防局調查中。

台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。記者陳宏睿／攝影
台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。記者陳宏睿／攝影
台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。記者陳宏睿／攝影
台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。記者陳宏睿／攝影
台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市北區今晚發生民宅大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

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