台中民宅大火1人無呼吸心跳 屋主：返家才知起火難滅火 只好先救狗

台中市北區篤行路的民宅在今晚7點多傳出火警，起火戶是一樓磚造建物，二樓加蓋的倉庫起火，鄰居90歲獨居婦人被救出時已無呼吸心跳，另二名住戶被救出，住戶說，他當時不在屋內，衝回家時已無法自行滅火，只好先救養在一樓的狗。

台中市消防局勤指中心在今晚7時40分獲報，北區篤行路335巷內有民宅大火，建築物是地上2樓磚構造建物，冒出火勢濃煙，消防人員布署水線救出受困3人，火勢晚上8點46分控制。

獲救70歲男子意識清楚，不需送醫，57歲男子意識清楚，不需送醫，起火點隔壁住戶90歲莊姓婦人獨居，被救出時已倒在4樓房內，無呼吸心跳，家人正趕到醫院中。