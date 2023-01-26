遊客攀爬蘇澳烏岩角走散 迷途2小時方獲救

黃姓男子與2位同伴今早攀登蘇澳鎮烏岩角，下午2時許走散，同行的謝姓男子撥打119報案，宜蘭消防局出動第二大隊、蘇澳、南方澳馬賽分隊共18人，以及5輛後勤車、2輛救護車前往搜救，下午4時許將3人全數尋獲，幸無人受傷。

烏岩角位於蘇澳鎮靠近東澳、台9丁線10.8公里處，是中央山脈北端起點，與海岸相連，景色壯麗，攀登不易，12日才有男子腳抽筋卡在岩壁的事故，去年9月1婦人攀登時不慎摔落，送醫不治。