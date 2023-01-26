快訊

「致命寒流」恐成東亞新常態 專家示警極端現象：會更嚴重

背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川：永久有效

遊客攀爬蘇澳烏岩角走散 迷途2小時方獲救

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

黃姓男子與2位同伴今早攀登蘇澳鎮烏岩角，下午2時許走散，同行的謝姓男子撥打119報案，宜蘭消防局出動第二大隊、蘇澳、南方澳馬賽分隊共18人，以及5輛後勤車、2輛救護車前往搜救，下午4時許將3人全數尋獲，幸無人受傷。

烏岩角位於蘇澳鎮靠近東澳、台9丁線10.8公里處，是中央山脈北端起點，與海岸相連，景色壯麗，攀登不易，12日才有男子腳抽筋卡在岩壁的事故，去年9月1婦人攀登時不慎摔落，送醫不治。

消防局表示，黃男、謝男與謝姓女子今早11時前往烏岩角，大約下午2時許黃男走失，留在原地不動；謝男24分報案，也在原地等待救援。南澳分隊下午3時14分抵達烏岩角，下午4時25分尋獲3人，均未受傷，消防隊員已將他們護送回台9線。

3名遊客在蘇澳烏岩角等待救援，消防局出動人員搜救。圖／宜蘭縣消防局提供
3名遊客在蘇澳烏岩角等待救援，消防局出動人員搜救。圖／宜蘭縣消防局提供
烏岩角攀登不易，搜救人員謹慎尋找，下午4時25分將人全數尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供
烏岩角攀登不易，搜救人員謹慎尋找，下午4時25分將人全數尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供

蘇澳 南澳

延伸閱讀

影／台南永康塑膠工廠大火 延燒8間鐵皮屋

高山症慘被棄隊 男登山客求援：同行7人全走光

高市環保報案無假期 小年夜到初四處理231件公害陳情

初五宜蘭北返車潮高峰 國道5號啟動主線、匝道儀控

相關新聞

高雄美濃死亡車禍 轎車逆向撞遊覽車 妻搶救2小時不治

年假尾聲，高雄今午卻發生夫妻天人永隔的死亡車禍。60歲劉姓男子駕駛紅色小客車，不明原因逆向行駛中華路往茂林方向台28線車...

影／酒醉男嫌羽球館太吵 持刀攔車理論反遭壓制

新北市張姓男子日前嫌住家附近羽球館太吵，酒後涉嫌持水果刀攔車理論，與打球完準備開車離開的民眾發生口角爭執及肢體衝突，反遭...

台中南屯米其林牛排館今傳火警 烤爐悶燒冒煙疏散20人

台中南屯區「MEATGQ橡木炙烤牛排館」是米其林餐盤推薦餐廳，今天下午4時許傳出火警，消防隊到場發現，是店內烤爐悶燒冒出...

高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻無心跳、夫右手骨折

初五開工，高雄卻發生死亡車禍。今天下午，美濃一輛紅色小客車逆向行駛中華路往茂林方向台28線車道，經對向遊覽車鳴按喇...

高山症慘被棄隊 男登山客求援：同行7人全走光

蘇姓男子等8人趁春節假期，從南橫進逕橋登山，行經約海拔2950公尺鞍部營地附近，疑高山症嘔吐、四肢無力無法行走，同行者居...

影／台南永康塑膠工廠大火延燒 濃煙直竄雲霄

台南永康區中正二街塑膠工廠下午3時多傳出火警，消防局據報後調派鹽行分隊等大批人車趕往現場灌救，火勢一發不可收拾，濃煙直竄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。