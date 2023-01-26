酒醉欲攬同業入行未果 保全員惱怒持鑰攻擊害人喪命
新北市蘆洲區一名陳姓保全員，24日清晨喝了酒，在社區旁超商外，碰上穿著另間保全公司制服宋男，陳男邀宋加入他們公司，遭宋婉拒，陳男惱怒拉扯宋男，還持鑰匙攻擊宋男頭部，導致宋男濺血送醫宣告不治。陳男當場被逮帶回偵辦，警詢後依殺人罪嫌移送法辦。
經調查，陳姓男子（58歲）於新北市蘆洲區長樂路一社區大樓擔任保全員。周二（24日）清晨6時許，陳男喝了酒，徒步走到社區旁一間超商買東西。他見穿著另間保全制服的宋男（42歲），搖晃趨前與其攀談，過程中，還邀請宋男加入他們公司。
不料，陳男好意邀請卻遭宋男婉拒，陳男覺得掛不住面子，瞬間惱怒嗆罵宋男，雙方因此爆發激烈口角，陳男當場掏出一把鑰匙，朝著宋男頭部攻擊，導致宋男頭部濺血。一旁路人發現趕緊報警，蘆洲警方獲報迅速派員趕抵。
經協助宋男送醫急救，仍宣告不治。陳男當場遭警逮捕，帶回偵辦，偵詢時，陳男醉語胡謅，警對其酒測值高達1.22毫克，警詢後依殺人罪嫌將陳移送法辦。
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