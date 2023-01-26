高雄美濃死亡車禍 轎車逆向撞遊覽車 妻搶救2小時不治

年假尾聲，高雄今午卻發生夫妻天人永隔的死亡車禍。60歲劉姓男子駕駛紅色小客車，不明原因逆向行駛中華路往茂林方向台28線車道，對向遊覽車見狀大力鳴按喇叭，小客車仍未減速，2車失控對撞，小客車車頭全毀，副駕駛座66歲王姓女子當場無生命跡象，搶救2小時仍回天乏術；駕駛座王女丈夫劉男，右手骨折，目前轉至義大醫院手術中。

今天下午1時34分許，一輛載有39人的遊覽車，從台北往茂林風景區遊玩，行經美濃區中華路往茂林方向台28線42K處，突遇一輛逆向行駛的紅色小客車，遊覽車楊姓駕駛使力長按喇叭，卻未見小客車停下，遊覽車當場閃避不及，2車失控對撞。

紅色小客車車頭全毀，車內66歲王姓女子當場無生命跡象，緊急送至旗山醫院，搶救2小時，在下午4時許仍宣告不治。

王女丈夫60歲劉姓男子，右手骨折受困駕駛座，意識清楚，消防使用破壞機具，緊急將劉男救出，目前轉至義大醫院救治，手術進行中，暫無生命危險。