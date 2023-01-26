影／酒醉男嫌羽球館太吵 持刀攔車理論反遭壓制
新北市張姓男子日前嫌住家附近羽球館太吵，酒後涉嫌持水果刀攔車理論，與打球完準備開車離開的民眾發生口角爭執及肢體衝突，反遭眾人當場壓制，為獲報趕來員警依現行犯逮捕。警詢後依依恐嚇、強制罪嫌移送法辦。
48歲張姓男子今年1月17日零時許，疑不滿住家中和區錦和路附近羽球館打球聲音太吵，在住家喝了3瓶啤酒後，徒步涉嫌持水果刀前往理論，攔住剛打球運動後，開車欲離開的球館客人陳男（49歲）、余男（41歲）等5人發生口角糾紛，進而發生推擠拉扯肢體衝突。
陳男見張男手上拿著水果刀，以體型優勢出手將張男壓制在地，陳男在壓制過程中，臉部有輕微受傷，張男肢體也擦挫傷。轄區中和警分局中原派出所5名員警獲報趕抵，依現行犯將張男逮捕上銬帶返派出所。
張男為警方帶回後，其酒測值為0.55毫克，雖雙方都暫不提傷害告訴，警詢後將張男依恐嚇、強制罪嫌現行犯依送法辦。
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