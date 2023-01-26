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10歲男童高捷月台奔跑險掉落遭勸阻 警查出他獨自離家
高雄10歲蘇姓男童，今天下午在高捷都會公園站月台奔跑，幾次險掉落月台，身旁沒大人又勸阻不聽，保全通報高雄捷運警察隊，警方見他情緒不穩送醫，因無家長陪同，醫院未收又載回隊上，最後找到男童父親將他接回，結束虛驚。
PTT高雄版也有民眾貼出男童走失訊息，貼文中詢問「有人小孩走失嗎？人在捷運都會公園站，小孩約10來歲，無法完整表達聯絡人」，並附上一張男童坐在地上玩電話的照片，盼網友協助。
警方指出，該名蘇姓男童今天下午近1時許，出現在高捷都會公園站，因不停在月台上來回奔跑，幾次險些掉落月台下，讓候車民眾替男童捏了一把冷汗，民眾和保全趨前勸阻男童都不聽，保全通報捷運警察處理。
由於男童情緒不穩，警方得知他名字後，將他載往醫院留置觀察，但因無家長在身旁，醫院未收，警方又將他載回捷運警察隊，並通報各派出所，看是否有員警認識男童或有通報記錄。
其中三民一警分局十全派出所員警認出蘇童先前曾走失過，警方聯繫蘇童父親後，得知蘇童獨自離家後，搭捷運四處玩，蘇童父親隨後到捷警隊，將兒子領回，讓警方鬆了一口氣。
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