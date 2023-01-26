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影／台南永康塑膠工廠大火 延燒8間鐵皮屋

聯合報／ 記者周宗禎邵心杰／台南即時報導

台南永康區中正二街塑膠工廠今天下午3時多傳出火警，消防局據報後調派鹽行分隊等大批人車趕往現場灌救，因現場為連棟式鐵皮屋，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，並延燒8棟鐵皮屋，所幸案發時工廠未開工，宿舍內外勞均已外出，無人受困受傷；火勢約在1時30分後獲得控制。

附近住戶指出，案發時，因親戚預定下午3時，整理後準備出發返家，外出時看到工廠竄出火煙，見大門深鎖，大喊住在裡頭的外勞趕緊逃生，當時並無人員回應。經消防局人員與業者取連繫，確認移工已皆外出不在廠內。

尚頂里里長周三貴說，火勢是中正二街162巷23號開始起火延燒；附近住戶說，這幾天大部分的工廠都還沒有開張，今天都還關著門。

但這場火警，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，甚至連住在高雄湖內民眾都打電話，抱怨他們那裡有聞到臭味。

消防局第五大隊大隊長鄭誌峰說，下午3時03分接獲民眾報案，3時09分抵達現場，發現火場是連棟式鐵皮屋，防火設備不佳，火勢延燒快速。消防局共出動37車、117人前往現場灌救，火勢在下午4時35分獲得控制，沒有人員受困受傷。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

消防局共出動37車、117人前往現場灌救，火勢在下午4時35分獲得控制。記者周宗禎／攝影
消防局共出動37車、117人前往現場灌救，火勢在下午4時35分獲得控制。記者周宗禎／攝影
這場火警，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，甚至連住在高雄湖內民眾都打電話，抱怨他們那裡有聞到臭味。記者周宗禎／攝影
這場火警，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，甚至連住在高雄湖內民眾都打電話，抱怨他們那裡有聞到臭味。記者周宗禎／攝影
消防局第五大隊大隊長鄭誌峰說，下午3時03分接獲民眾報案，3時09分抵達現場，發現火場是連棟式鐵皮屋，防火設備不佳，火勢延燒快速。記者周宗禎／攝影
消防局第五大隊大隊長鄭誌峰說，下午3時03分接獲民眾報案，3時09分抵達現場，發現火場是連棟式鐵皮屋，防火設備不佳，火勢延燒快速。記者周宗禎／攝影
台南永康區中正二街塑膠工廠下午3時多傳出火警，消防局據報後調派鹽行分隊等大批人車趕往現場灌救。記者周宗禎／攝影
台南永康區中正二街塑膠工廠下午3時多傳出火警，消防局據報後調派鹽行分隊等大批人車趕往現場灌救。記者周宗禎／攝影

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