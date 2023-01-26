台中南屯米其林牛排館今傳火警 烤爐悶燒冒煙疏散20人

台中南屯區「MEATGQ橡木炙烤牛排館」是米其林餐盤推薦餐廳，今天下午4時許傳出火警，消防隊到場發現，是店內烤爐悶燒冒出濃煙，現場疏散20名員工，因當時沒有營業，未造成人員受傷，起火原因待查。

台中市消防局在今天下午4時許獲報，位於南屯區益豐路四段的「MEATGQ橡木炙烤牛排館」，有出白煙，消防局派遣南屯、春社、黎明等消防分隊到場，發現是現場排油煙管冒白煙。

消防隊在到場後已撲滅火勢，起火原因待後續調查，現場疏散店內20名員工。

經現場陳姓店經理表示，因為店內烤爐悶燒，所以產生濃煙，不過當時是休息時間，只有濃煙，沒有造成人員受傷。