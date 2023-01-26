花蓮初五連3起車禍 1死6輕重傷
大年初五，花蓮發生3起車禍，其中2件為壽豐鄉志學段自撞路樹、電線桿，造成1重傷5輕傷；另外，台9線富里鄉竹田村也有機車與小貨車碰撞，83歲騎士傷重不治。
花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔接受媒體聯訪指出，上午11時許接獲報案，台11丙3.4公里處北往南方向有自小客車自撞路樹，67歲黃姓駕駛頭部重創，救護人員到場時呈現到院前無呼吸心跳（OHCA），送醫後仍在加護病房觀察，後座2名乘客輕傷。
相隔不到2小時，台11丙6公里處南往北方向也發生自撞車禍，58歲游姓駕駛不明原因撞上電桿，高子翔指出，後座2人一度昏厥，送醫後皆無生命危險。
吉安警分局指出，初步調查2起車禍案件皆為家人同行，且無酒駕，事發原因仍待釐清。
另外，台9線293.3公里處富里鄉竹田村今天上午9時許發生車輛碰撞，家住台東池上鄉的83歲何姓老翁騎車到花蓮玉里鎮拿藥，回程途中行經富里鄉竹田村時，不明原因與同向小貨車發生碰撞，何姓老翁倒地後呈現到院前無呼吸心跳（OHCA）狀態，送醫後仍傷重不治。
玉里警分局指出，小貨車駕駛及何姓騎士皆無酒駕，事故原因仍待釐清。
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