嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

初五開工雲嘉外海不平靜！嘉義縣5艘保麗龍波特船今天清晨4點在雲林外海翻覆，5人穿救生衣落海待救；海巡署中部分署獲報進行搶救援，2人先被漁船救起，另2人自行爬上沙洲由空偵機救援，最後1人在早上9點尋獲，並由黑鷹直升機送往嘉義榮民醫院救治。

海巡署中部分署表示，今清晨4點接獲民眾撥打118 報案指出，雲林縣台子村漁港外海4浬處，5艘波特船翻覆5員待救，人員均著救生衣，並由海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部成立應變中心，通報內政部空中勤務總隊、第四岸巡隊、艦隊分署第十三（布袋）海巡隊等單位及周邊漁船前往現場救援，後續由漁船及空偵機順利將5民眾救起，人員均安。

海巡署指出，該保麗龍船今天凌晨自嘉義型厝岸際下水出海垂釣，航至雲林台子港外海4浬處，不明原因翻覆造成5名民眾落海，均有穿救生衣；其中2人被附近漁船發現救起，另2 人自行爬上沙洲後，由空偵機以吊掛方式返回台中清泉崗，同時第四岸巡隊派出 UAV 無人機至現場海域搜索，在9點時由黑鷹直升機尋獲最後1名落海者，並送至嘉義榮民醫院救治，所幸生命跡象穩定。