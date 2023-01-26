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嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

初五開工雲嘉外海不平靜！嘉義縣5艘保麗龍波特船今天清晨4點在雲林外海翻覆，5人穿救生衣落海待救；海巡署中部分署獲報進行搶救援，2人先被漁船救起，另2人自行爬上沙洲由空偵機救援，最後1人在早上9點尋獲，並由黑鷹直升機送往嘉義榮民醫院救治。

海巡署中部分署表示，今清晨4點接獲民眾撥打118 報案指出，雲林縣台子村漁港外海4浬處，5艘波特船翻覆5員待救，人員均著救生衣，並由海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部成立應變中心，通報內政部空中勤務總隊、第四岸巡隊、艦隊分署第十三（布袋）海巡隊等單位及周邊漁船前往現場救援，後續由漁船及空偵機順利將5民眾救起，人員均安。

海巡署指出，該保麗龍船今天凌晨自嘉義型厝岸際下水出海垂釣，航至雲林台子港外海4浬處，不明原因翻覆造成5名民眾落海，均有穿救生衣；其中2人被附近漁船發現救起，另2 人自行爬上沙洲後，由空偵機以吊掛方式返回台中清泉崗，同時第四岸巡隊派出 UAV 無人機至現場海域搜索，在9點時由黑鷹直升機尋獲最後1名落海者，並送至嘉義榮民醫院救治，所幸生命跡象穩定。

海巡署中部分署呼籲，民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事急需協助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將立即派員協處，保障人民生命財產安全。

嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供
嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供
嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供
嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供
嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供
嘉義波特船今清晨在雲林外海翻覆，5人落海，出動海空聯合救援，5名落海者平安獲救。圖／海巡署提供

海巡署 嘉義 黑鷹直升機

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