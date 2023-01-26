花蓮縣壽豐鄉今連兩起自撞事故 6人輕重傷

台11丙線花蓮縣壽豐鄉志學段今天連續發生兩起自撞車禍，造成6人受傷送醫，其中傷勢最重的67歲黃姓男子，現場一度失去生命徵象，救護人員送醫搶救後，恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察。

警方調查，今天上午11時50分左右，67歲黃姓男子駕車載兩名分別是7歲和6歲的子女，沿台11丙線南下，在3.4公里處志學段不明原因自撞路樹，車身嚴重變形，黃男受困車內，被消防人員破壞車體救出，與兩名輕傷的兒女一同送往門諾醫院救治。

另外在下午1時43分，58歲游姓男子駕駛小客車載58歲的溫姓妻子及28歲溫姓兒子沿台11丙線由南往北行駛，在6公里處突然失控自撞電線桿，游姓駕駛和兒子都是擦挫傷，妻子頭部撕裂傷，3人全被送往花蓮慈濟醫院救治，沒有生命危險。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，這兩起自撞車禍都造成車體嚴重受損變形，消防人員趕往現場，共協助脫困3人。其中黃姓男子現場失去呼吸心跳，經救護人員執行自動心臟復甦術並施打腎上腺素等緊急處置，送醫後恢復呼吸心跳。