台9線富里竹田段汽機車擦撞 8旬騎士送醫不治
台東縣83歲何姓老翁今天騎機車到花蓮玉里鎮上醫院看診拿藥，回程時，在台9線293.3公里處花蓮富里路段，疑似與同向小貨車發生擦撞，何男倒地，送醫宣告不治。警方初步調查，兩車駕駛都沒有酒駕，正調查事故原因。
警方調查，事故發生在今天上午9時25分，當時83歲的何姓男子到花蓮拿藥要返回台東，騎機車沿台9線慢車道由北往南行駛，在台9線293.3公里處富里鄉竹田段，與同向快車道由51歲林姓男子駕駛的小貨車擦撞後倒地。
根據後方車輛行車記錄器畫面顯示，當時因車多，機車與小貨車的車速都不快，但發生輕微擦撞，何男失去平衡倒地，失去呼吸心跳，送醫後仍告不治。
花蓮縣消防局富里分隊小隊長王春暉表示，消防人員趕到現場時，已有民眾為患者做心肺復甦術，但患者已經沒有生命徵象。救護人員接手插管並給藥，持續急救後送到醫院。
警方初步調查，林男及何男都有適當駕駛、酒測值為零，正調查肇事原因，並呼籲民眾，連假期間車流較多，行車應減速慢行，應遵循車道行駛。
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