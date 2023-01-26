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高雄轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻死、夫骨折

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高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻死、夫右手骨折

聯合報／ 記者林品君石秀華／高雄即時報導

初五開工，高雄美濃今天下午發生死亡車禍，初步了解是一輛紅色小客車逆向行駛中華路往茂林方向台28線車道，經對向遊覽車鳴按喇叭仍未停下，2輛車失控對撞，小客車車頭全毀，車內王姓女子當場無生命跡象，王女丈夫右手骨折，目前送往旗山醫院搶救。

今天下午1時34分許，一輛載有39人的遊覽車，從台北往茂林風景區遊玩，行經美濃區中華路往茂林方向台28線，遇一輛逆向駛來的紅色小客車，遊覽車駕駛大力鳴按喇叭，小客車卻未停下，2車猛烈撞擊，小客車車頭全毀，車內王姓女子當場死亡。

王女丈夫右手骨折受困車內，意識清楚，警消緊急救出，目前送往旗山醫院救治；遊覽車39人無人受傷。詳細事故原因及肇事責任，仍待警方釐清。

高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車，轎車車頭全毀，妻子不幸死亡，丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車，轎車車頭全毀，妻子不幸死亡，丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高市美濃區轎車撞遊覽車，造成轎車變形，車中夫妻妻子身亡，丈夫右手骨折；遊覽車車頭受損、擋風玻璃破裂。圖／讀者提供
高市美濃區轎車撞遊覽車，造成轎車變形，車中夫妻妻子身亡，丈夫右手骨折；遊覽車車頭受損、擋風玻璃破裂。圖／讀者提供
高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車，轎車車頭全毀，妻子不幸死亡，丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車，轎車車頭全毀，妻子不幸死亡，丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高雄夫妻駕駛轎車今天下午美濃區中華路往茂林方向的台28線，失控逆向撞遊覽車，車體扭曲變形，造成王姓女子死亡，王女丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高雄夫妻駕駛轎車今天下午美濃區中華路往茂林方向的台28線，失控逆向撞遊覽車，車體扭曲變形，造成王姓女子死亡，王女丈夫右手骨折。圖／讀者提供
高市美濃區轎車撞遊覽車，消防救護員破獲轎車的變形車體，搶救傷者。圖／讀者提供
高市美濃區轎車撞遊覽車，消防救護員破獲轎車的變形車體，搶救傷者。圖／讀者提供

遊覽車 骨折 丈夫

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