高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻死、夫右手骨折
初五開工，高雄美濃今天下午發生死亡車禍，初步了解是一輛紅色小客車逆向行駛中華路往茂林方向台28線車道，經對向遊覽車鳴按喇叭仍未停下，2輛車失控對撞，小客車車頭全毀，車內王姓女子當場無生命跡象，王女丈夫右手骨折，目前送往旗山醫院搶救。
今天下午1時34分許，一輛載有39人的遊覽車，從台北往茂林風景區遊玩，行經美濃區中華路往茂林方向台28線，遇一輛逆向駛來的紅色小客車，遊覽車駕駛大力鳴按喇叭，小客車卻未停下，2車猛烈撞擊，小客車車頭全毀，車內王姓女子當場死亡。
王女丈夫右手骨折受困車內，意識清楚，警消緊急救出，目前送往旗山醫院救治；遊覽車39人無人受傷。詳細事故原因及肇事責任，仍待警方釐清。
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