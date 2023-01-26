關西服務區風大 女換氣過度送醫急救

國道警察局第六大隊竹林分隊員警昨中午於關西服務區機動服務站守望執勤時，1名47歲的陳姓女子突上前表示她的胸部疼痛、無法喘氣，警方立即通報救護車並於25分鐘內將陳女送抵，桃園國軍總醫院急救，經治療後服藥後無礙返家，陳女家屬相當感謝。

昨中午12時35分許，陳女突求助員警指出，她胸部疼痛、無法喘氣，需要救護車。員警迅速通報救護車到場，救護車於12時43分許抵達現場，並於1時 6分許，將陳女送抵桃園國軍總醫院急救。