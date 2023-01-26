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關西服務區風大 女換氣過度送醫急救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道警察局第六大隊竹林分隊員警昨中午於關西服務區機動服務站守望執勤時，1名47歲的陳姓女子突上前表示她的胸部疼痛、無法喘氣，警方立即通報救護車並於25分鐘內將陳女送抵，桃園國軍總醫院急救，經治療後服藥後無礙返家，陳女家屬相當感謝。

昨中午12時35分許，陳女突求助員警指出，她胸部疼痛、無法喘氣，需要救護車。員警迅速通報救護車到場，救護車於12時43分許抵達現場，並於1時 6分許，將陳女送抵桃園國軍總醫院急救。

陳女經緊急治療、服藥並留院觀察後沒有其他異狀即可出院；陳女家屬表示，陳女罹有過度換氣宿疾，不知道關西服務區地區既寒冷且風大，下車後一時間無法正常呼吸，不知如何是好，幸國道警察熱心為民服務、及時在旁緊急通知救護，深表感激，提升警察優質形象。

女子國道關西服務區風大突感胸部疼痛、無法喘氣，警緊急通知救護車將其送往醫院救治。圖／國道警察提供
女子國道關西服務區風大突感胸部疼痛、無法喘氣，警緊急通知救護車將其送往醫院救治。圖／國道警察提供
女子國道關西服務區風大突感胸部疼痛、無法喘氣，警緊急協助。圖／國道警察提供
女子國道關西服務區風大突感胸部疼痛、無法喘氣，警緊急協助。圖／國道警察提供

救護車 警察 桃園

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