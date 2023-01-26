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影／初五家族5人遊三峽 車翻墜10米山谷卡竹林
基隆市吳姓女子今天開車載著家人，到新北市三峽區東眼山踏青。未料，回程途中疑因不熟悉路況，連人帶車翻落10米深山谷，導致車內5人一度受困。三峽警、消獲報趕赴，協助5人脫困，所幸送醫後急救並無大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
經調查，吳姓女子（59歲）今天上午趁著天氣大好，開車載著胞姊（62歲）、姊夫（65歲）及一對外甥子女，從基隆來到新北市三峽區東眼山出遊。約莫下午1時許，5口之家欲前往鶯歌老街逛逛。
途中，行經北113線道往東眼山3公里處，疑因不熟路況，不慎連人帶車翻落10米深山谷被竹林卡住。警消獲報派員趕抵，協助5人受困，經檢視5人僅輕微擦挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切事故原因，則待警方調查釐清。
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