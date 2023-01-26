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屏東縣「24小時不夜城」內埔寮年街市集開罰百件違停
屏東縣內埔鄉寮年街市集從除夕到初六舉辦，不打烊的攤商、舞台表演、摸彩抽獎等周邊活動吸引不少民眾入場，周邊卻產生停車亂象，內埔警分局表示，截至26日舉辦5天共舉發155件違停，今為最後一天，將持續把關交通用路品質。
春節連假倒數3天，民眾抓緊時間出遊踏青，內埔原住民文化園區、六堆客家文化園區、萬巒鄉豬腳街及內埔年街市集等觀光景點，吸引大批遊客前來感受過年氣氛。
警方指出，內埔寮年街市集於元月21日至26日舉辦，人車潮擠爆會場產生停車亂象，影響周邊居民進出通行，截至今日為止共舉發155件違規情事，今天是活動最後一天，會持續加強取締違規，維持良好用路環境。
警方提醒，開車前往活動會場的民眾，可將車輛停於專屬停車場或周邊臨時停車場，機車勿停放於人行道，違規將處600元以上1200元以下罰鍰，務必依循現場活動人員導引或員警指揮，共同維護出遊環境安全順暢。
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