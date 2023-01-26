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國三南港聯絡道火燒車 賓士汽車燒得只剩焦黑車架

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道三號南港聯絡道今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。55歲男性車主及時下車逃生未受傷，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天上午11時35分獲報，台北市環東大道上南港聯絡道往國道三號方向發生火燒車意外，出動橫科、社后、深坑、石碇消防分隊，共12車26名消防人員前往搶救。

新北市消防人車趕抵時，北市消防局人車也趕到現場，發現起火車輛是一輛白色賓士汽車，55歲男性車主發現車輛著火，立即靠邊下車逃生，並未受傷。火勢在上午11時54分撲滅後，整輛汽車燒得只剩下焦黑的車架。

新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵表示，春節期間車輛南來北往，行進中有可能因引擎散發高溫，加上引擎周遭如果有相關油路出現破損、漏液，在高溫環境下，任何油類均是易燃品，易引發火勢。平時就要注意車內是否有漏油、電路是否老舊，在長途旅行行車前建議交由專業技師檢查，以免春節期間開心出門卻敗興而歸。

國道三號南港聯絡道今天中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。記者王長鼎／翻攝
國道三號南港聯絡道今天中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。記者王長鼎／翻攝
國道三號南港聯絡道今天中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。記者王長鼎／翻攝
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國道三號南港聯絡道今天中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。記者王長鼎／翻攝
國道三號南港聯絡道今天中午發生火燒車意外，一輛賓士汽車疑似行進間突然冒煙起火，火勢約20分鐘撲滅，但整輛車燒得只剩焦黑車架。記者王長鼎／翻攝

國道 高溫 賓士

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