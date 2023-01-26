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雲林外海5艘波特船翻覆 海巡救起落海5人

中央社／ 嘉義縣26日電

雲林縣台子村漁港外海4浬處今天發生5艘波特船翻覆意外，有5人落海，均穿著救生衣，海巡署派員救援，後續由漁船、空偵機及黑鷹直升機順利將5人救起，人員平安。

海巡署中部分署凌晨4時接獲民眾報案，在雲林縣台子村漁港外海4浬處，有5艘波特船（保麗龍船）翻覆，船上5名民眾落海待救，均著救生衣，海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部成立應變中心，並通報內政部空勤總隊、第四岸巡隊、艦隊分署第十三（布袋）海巡隊等單位及周邊漁船前往救援。

波特船均於凌晨自嘉義縣型厝岸際下水出海垂釣，航至台子村漁港外海4浬處，因不明原因翻覆，造成5名民眾落海；其中2人由附近漁船發現救起，另2人自行爬上沙洲後，由空偵機以吊掛救起，並返回台中清泉崗。

另外，第四岸巡隊派出UAV無人機至現場海域搜索，於上午9時左右，由黑鷹直升機尋獲落海的第5人後，救起並送台中榮總嘉義分院治療，生命跡象穩定。

海巡署中部分署呼籲，民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事需協助，皆可透過118專線協助。

海巡署 黑鷹直升機 嘉義 雲林

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