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國道3號南投段火燒車、連環撞 一度塞車幸無傷亡

中央社／ 南投縣26日電

國道春節車流量大，國道3號南向220公里處南投路段今天發生火燒車事故，不久後北向225.9公里處又有3車碰撞，一度塞車達2公里，警方迅速排除，2起事故也無人員傷亡。

警政署國道公路警察局第七公路警察大隊發布新聞稿表示，40歲周姓男子上午駕車行經國道3號南向220公里處，周男察覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，車輛不久後起火燃燒，勤指中心立即派巡邏車到場警戒，並通報南投縣消防局灌救，所幸駕駛逃生，無人傷亡。

另外，第七公路警察大隊亦指出，國道3號北向225.9公里處內側車道，上午11時多發生3輛自小客車碰撞車禍，事故車一度占用內車道，造成車流回堵約2公里，所幸無人受傷，員警到場後很快排除事故，車流漸恢復順暢，3車駕駛酒測值皆為0，肇因待進一步釐清。

國道警指出，用路人平時務必做好車輛保養，上路前檢查車況，發現異常立即駛到路肩待援，車流回堵時注意車前狀態、保持安全車距，若精神不濟請休息再上路，國道警春節期間在清水服務區規劃機動勤務，提供諮詢、報案、急難救助、事故處理等服務。

國道 警察

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