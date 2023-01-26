轎車停店門口白線被寫字網熱議 警憑關鍵數字開罰
桃園市桃園區一輛轎車停在夾娃娃機店門口，疑停太久被人在擋風玻璃寫字抱怨，由於事發地未畫紅線，引發熱議；轄區桃園警分局指出，轎車未停靠路邊40公分內，已依法逕行舉發，可處最高1200元罰鍰。
有網友今在臉書「桃園爆報（二）」貼出照片，畫面是桃園區三民路三段青田街口超商旁，一輛白色轎車停在隔壁夾娃娃機店門口。
貼文照片上，轎車擋風玻璃被人用擦擦筆寫滿字，「店門口營業，請勿久停，這裡不是停車場，會不會太過分，車停一整天也不留電話。」
由於停車地點旁沒畫紅線，但車輛左側輪胎又壓到車道內，留言區引發網友熱議，有人認為「路邊又沒紅線也不是店家的阿」、「只要白線停車是不違法」、「沒紅線，憑什麼要移車」，也有人表示「自私，只是留字很客氣了」、「不管有沒有違停，還是建議留個電話」。
對此桃園警分局指出，根據道路交通安全規則112條，汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分，經查轎車已違規，因此轄區員警已依法逕行舉發，依法可處600至1200元罰鍰。
至於擋風玻璃被寫字，警方也會通知車主，若要提告，將依法受理。
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