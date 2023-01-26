24歲男路口囂張抽K菸 見警出現急搭小黃落跑

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子春節期間在台北市中山區路邊抽K菸，一見員警出現就將K菸丟棄，並攔計程車離去，員警察覺異狀，尾隨攔查，果然又在陳男皮夾中找出毒品K他命1包，當場將陳逮捕送辦。

警方調查，中山警分局民權一派出所員警1月23日凌晨巡邏時，在林森北路、長春路口遭遇24歲陳男，陳男一見員警出現，立刻將手中香菸丟棄，慌忙攔停計程車離去，員警見其行徑鬼祟，空氣中又散發濃厚K他命異味，驅車尾隨攔停陳男車輛。

陳男原本否認涉毒，但員警翻找陳男皮夾，在夾層中查獲K他命1包（1.22公克），陳男只好坦承「剛認識的朋友拿給我試用的」，當場被逮，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方呼籲，春節期間警方維護治安不怠，有心人切勿心存僥倖，以身試法。

員警在陳男皮夾中查獲毒品K他命1包。記者李隆揆／翻攝
員警在陳男皮夾中查獲毒品K他命1包。記者李隆揆／翻攝

計程車 毒品 春節

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